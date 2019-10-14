  • $ 64.22 ↓
  • € 70.73 ↓

Торги на ремонт дорог Удмуртии в 2020 году проведут до конца этого года

14:02, 14 октября, 2019
Дарья Саушина
Торги на ремонт дорог Удмуртии в 2020 году проведут до конца этого года
14:02, 14 октября, 2019
Дарья Саушина
30
0
#дороги\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
Фото: @arzik2
30
0

Это позволит дорожникам закупить материалы по более низким ценам и лучше подготовиться к новому сезону.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии впервые заранее проведут торги на ремонт дорог. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в региональном офисе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», контракты подпишут уже в первой половине декабря этого года. Это позволит выбранным подрядчикам заранее запастись материалами по более низким ценам и лучше подготовиться к сезону.

Напомним, что в этом году дорожные организации выбрали в апреле. Список дорог, которые отремонтируют в Удмуртской Республике в 2020 году, утвердили летом.

14:02, 14 октября, 2019
Дарья Саушина
30
0
#дороги\n#Удмуртия\n#финансы и деньги

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии упавшее дерево повредило два автомобиля

14:34, 08 октября, 2019
3383

Удмуртия станет единственным пилотным регионом налогового эксперимента

3049
17:26, 10 октября, 2019

В Ижевске подростки избили девушку

2945
17:36, 10 октября, 2019

Авария на трассе в Удмуртии, день рождения Владимира Путина и незаконные запросы кредитных историй: что произошло минувшей ночью

2518
08:00, 07 октября, 2019

Молчание ягнят: загадочное преступление раскрыто в Граховском районе Удмуртии

2383
13:43, 10 октября, 2019

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

14:48, 08 октября, 2019
2034

В Череповце погиб мужчина при попытке вскрыть банкомат

1663
13:20, 08 октября, 2019

В России туалеты на вокзалах станут бесплатными

967
16:34, 08 октября, 2019

В Роструде напомнили о продолжительных выходных в ноябре

944
10:23, 09 октября, 2019

В церковной книге в Москве нашли неизвестный автограф Гоголя

923
19:00, 10 октября, 2019

Операторы назвали самые перегруженные туристами места в мире

10:28, 08 октября, 2019
1037

На Земле скоро закончится фосфор

920
17:13, 08 октября, 2019

Джорджа Мартина, Улицкую и Мураками назвали претендентами на Нобелевскую премию

797
13:13, 09 октября, 2019

Пополнение: у Сатурна нашли 20 неизвестных ранее спутников

793
19:00, 08 октября, 2019

Киновселенную «Матрицы» расширят еще на два фильма

754
18:03, 07 октября, 2019