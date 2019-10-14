Торги на ремонт дорог Удмуртии в 2020 году проведут до конца этого года

Это позволит дорожникам закупить материалы по более низким ценам и лучше подготовиться к новому сезону.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии впервые заранее проведут торги на ремонт дорог. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в региональном офисе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», контракты подпишут уже в первой половине декабря этого года. Это позволит выбранным подрядчикам заранее запастись материалами по более низким ценам и лучше подготовиться к сезону.

Напомним, что в этом году дорожные организации выбрали в апреле. Список дорог, которые отремонтируют в Удмуртской Республике в 2020 году, утвердили летом.