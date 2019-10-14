Можгу могут объединить с районом

Слушания пройдут 6 ноября.
Можга. Удмуртия. В Можге пройдут публичные слушания по вопросу преобразования поселений, входящих в муниципальное образование «Можгинский район» и городского округа «Город Можга». Об этом сообщает пресс-служба города.
Планируется рассмотреть вопрос об объединении района с Можгой, наделении городского округа статусом муниципального. Слушания пройдут 6 ноября в администрации города.
Население может выдвинуть свои предложения и отправить их до 31 октября в администрацию, через интернет-приемную либо по почте.
Напомним, ранее «Сусанин» писал о создании в Удмуртии муниципальных округов. Такую возможность изучают 8 районов республики. Также руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов рассказывал о разумности объединения поселений.
Кроме того, в сентябре изменения коснулись и Воткинска, теперь официальное название города звучит как «Городской округ Удмуртской республики «Город Воткинск».