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Можгу могут объединить с районом

08:30, 14 октября, 2019
Анна Торхова
Можгу могут объединить с районом
08:30, 14 октября, 2019
Анна Торхова
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#Можга\n#Удмуртия\n#реформа
Фото: vk.com/gorodmozhga
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Слушания пройдут 6 ноября.

Можга. Удмуртия. В Можге пройдут публичные слушания по вопросу преобразования поселений, входящих в муниципальное образование «Можгинский район» и городского округа «Город Можга». Об этом сообщает пресс-служба города.
Планируется рассмотреть вопрос об объединении района с Можгой, наделении городского округа статусом муниципального. Слушания пройдут 6 ноября в администрации города.
Население может выдвинуть свои предложения и отправить их до 31 октября в администрацию, через интернет-приемную либо по почте. 
Напомним, ранее «Сусанин» писал о создании в Удмуртии муниципальных округов. Такую возможность изучают 8 районов республики. Также руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов рассказывал о разумности объединения поселений.
Кроме того, в сентябре изменения коснулись и Воткинска, теперь официальное название города звучит как «Городской округ Удмуртской республики «Город Воткинск». 
08:30, 14 октября, 2019
Анна Торхова
302
0
#Можга\n#Удмуртия\n#реформа

 

 

 


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