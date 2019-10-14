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Житель Сарапула случайно оказался двоеженцем

16:17, 14 октября, 2019
Аграфена Костромская
Житель Сарапула случайно оказался двоеженцем
16:17, 14 октября, 2019
Аграфена Костромская
485
0
#Сарапул\n#Прокуратура\n#свадьбы
Фото: pixabay.com
485
0

Мужчина заключил два брака в разных регионах.

Сарапул. Удмуртия. Двоежёнца обнаружили в Сарапуле. О нарушении стало известно, когда первая супруга узнала о новой избраннице, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

24-летний житель Сарапула заключил брак в местном ЗАГСе. Однако в 2017 году он уже официально регистрировал отношения в Северной Осетии. Оформлению развода помешала невнимательность. Мужчина передал необходимые документы другу и уехал. В итоге знакомый бумаги потерял и развод не оформил. Сам несостоявшийся холостяк лишился паспорта, а новый получил уже без сведений о имеющейся жене.

Не убедившись в своём реальном семейном положении, мужчина заключил брак с жительницей Сарапула. Несостыковка вскрылась, когда первая супруга узнала о появлении второй.

Прокуратура подала в Сарапульский суд иск о признании второго брака недействительным.

16:17, 14 октября, 2019
Аграфена Костромская
485
0
#Сарапул\n#Прокуратура\n#свадьбы

 

 

 


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