Житель Сарапула случайно оказался двоеженцем

Мужчина заключил два брака в разных регионах.

Сарапул. Удмуртия. Двоежёнца обнаружили в Сарапуле. О нарушении стало известно, когда первая супруга узнала о новой избраннице, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

24-летний житель Сарапула заключил брак в местном ЗАГСе. Однако в 2017 году он уже официально регистрировал отношения в Северной Осетии. Оформлению развода помешала невнимательность. Мужчина передал необходимые документы другу и уехал. В итоге знакомый бумаги потерял и развод не оформил. Сам несостоявшийся холостяк лишился паспорта, а новый получил уже без сведений о имеющейся жене.

Не убедившись в своём реальном семейном положении, мужчина заключил брак с жительницей Сарапула. Несостыковка вскрылась, когда первая супруга узнала о появлении второй.

Прокуратура подала в Сарапульский суд иск о признании второго брака недействительным.