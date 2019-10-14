Волонтёры Сарапула раскрасят коридоры детских больниц

К акции «Яркое начало» ещё можно присоединиться.

Сарапул. Удмуртия. Волонтёры Сарапула раскрасят коридоры медучреждений. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В рамках проекта «Яркое начало» у всех желающих появится возможность разрисовать стены в детской городской больнице и детской поликлиники СГБ на улице Молодёжной. Мероприятия пройдут в субботу и воскресенье, 26 и 27 октября, с 10:00 до 18:00. Чтобы принять участие в проекте, нужно позвонить в одну из больниц и подать заявку.

Напомним, что этим летом больше 100 волонтёров приняли участие в аналогичной акции в Ижевске.