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Волонтёры Сарапула раскрасят коридоры детских больниц

14:23, 14 октября, 2019
Аграфена Костромская
Волонтёры Сарапула раскрасят коридоры детских больниц
14:23, 14 октября, 2019
Аграфена Костромская
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#Удмуртия\n#больницы\n#проект\n#Срапул
Фото: Пресс-служба Сарапула
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К акции «Яркое начало» ещё можно присоединиться.

Сарапул. Удмуртия. Волонтёры Сарапула раскрасят коридоры медучреждений. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В рамках проекта «Яркое начало» у всех желающих появится возможность разрисовать стены в детской городской больнице и детской поликлиники СГБ на улице Молодёжной. Мероприятия пройдут в субботу и воскресенье, 26 и 27 октября, с 10:00 до 18:00. Чтобы принять участие в проекте, нужно позвонить в одну из больниц и подать заявку.

Напомним, что этим летом больше 100 волонтёров приняли участие в аналогичной акции в Ижевске.

14:23, 14 октября, 2019
Аграфена Костромская
136
0
#Удмуртия\n#больницы\n#проект\n#Срапул

 

 

 


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