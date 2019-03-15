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Ижевчане могут организовать научно-просветительскую лекцию Александра Соколова

11:30, 15 марта, 2019
11:30, 15 марта, 2019
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#наука\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#финансы и деньги
Фото: vk.com (Александр Соколов)
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Проект по сбору средств запущен на платформе Planeta.ru.

Ижевск. Удмуртия. Научный журналист и популяризатор науки Александр Соколов может приехать в Ижевск. Ожидается, что лекция основателя и главного редактора научно-просветительского портала ANTROPOGENEZ.RU состоится в столице Удмуртской Республики 11 мая. «Мы хотим, чтобы наш город не отставал от Москвы и Санкт-Петербурга, а посещение научно-популярных лекций стало обычным способом проведения досуга для ижевчан», - говорят активные горожане.

Для того, чтобы один из организаторов и ведущий научно-просветительского форума «Учёные против мифов» приехали в Ижевск, необходимо собрать 50 тыс. рублей. Это расходы на перелет, проживание и гонорар Александра Соколова, подготовку самой встречи и комиссия порталу Planeta.ru.

Темой лекции могут стать главные открытия 2018 года, реальные и вымышленные возможности древних людей или разговор бороде, лысине и о шерсти, которую мы (НЕ) потеряли.

«Я уверен, что лучший способ борьбы с невежеством - это не сжигание мракобесов и ретроградов, а распространение знания. Его нет необходимости насаждать, впихивать и прививать. Его достаточно донести в легкой и понятной форме, и оно приживется само. Ведь многие века оно пробивало себе дорогу несмотря на мощное противодействие и сопротивление новому. Задача научпопа не в том, чтобы донести до людей все тонкости и подробности современной научной мысли, но в том чтобы возбудить интерес, разжечь огонь в сердцах. Все остальное заинтересованные люди узнают сами. И я хочу верить, что именно это приведет нас в эру просвещения», - говорит один из организаторов лекции Станислав Балацкий.

Поддержать проект можно на площадке Planeta.ru. подробнее узнать о мероприятии – в специальной группе в Вконтакте

11:30, 15 марта, 2019
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#наука\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#финансы и деньги

 

 

 


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