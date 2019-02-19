Победа «Университета», Курилы против передачи островов и призыв Трампа: что произошло минувшей ночью

Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции начинают день с обзора новостей республики, России и мира, которые вы могли пропустить.

Неожиданная победа:

Гандболистки ижевского «Университета» в родных стенах переиграли «Астраханочку». Встреча завершилась со счетом 27:25 в пользу студенток. С первых минут игры стало понятно, что матч пройдет в упорной борьбе. До перерыва коллективы шли практически мяч в мяч и в итоге отправились отдыхать при минимальном преимуществе клуба из Астрахани – 14:15.

Во втором игровом отрезке гостьи смогли уйти в небольшой отрыв, который «Университет» смог нивелировать, забив 7 безответных мячей в концовке встречи.

«Прервать серию смогла Екатерина Зеленкова, но ее гол лишь слегка скрасил поражение «Астраханочки», - говорится в сообщении на официальном сайте «Университета».

Самым результативным игроком в составе ижевчанок стала Наталья Решетникова, записавшая на свой счет 7 мячей.

На данный момент «Университет» располагается на 7 месте в женской гандбольной Суперлиге, имея в своем активе 15 очков после 19 игр. Следующий матч «студентки» проведут в Ижевске 4 марта против «Динамо-Синары».

Жители против:

96% жителей Курил выступили против передачи островов Японии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данный опроса ВЦИОМ.

Поводом для опроса стало обсуждение вокруг темы суверенитета южных островов Курильской гряды, на которые претендует Япония.

«ВЦИОМ проводил опрос с 11 по 17 февраля 2019 года среди постоянно проживающих на островах курильчан. Всего было опрошено 7695 человек старше 18 лет — это 2/3 от числа совершеннолетних жителей островов», - пишет издание.

Жителей Курил спрашивали: «Как вы считаете, Россия должна или не должна передать Японии южные острова Курильской гряды?». В результате однозначный отрицательный ответ дали жители разных островов в различных возрастных категориях — показатели колеблются между 92 и 97%.

Призыв Трампа:

Американский лидер Дональд Трамп выступил с угрозами в отношении военных и правительственных чиновников Венесуэлы, которые преданы Николасу Мадуро. Он призвав их перейти на сторону провозгласившего себя главой государства оппозиционера Хуана Гуайдо, сообщает Интерфакс.

«Вы не сможете укрыться от выбора, перед которым стоите сейчас. Вы можете принять щедрое предложение президента Гуайдо об амнистии и спокойно жить со своими семьями и соотечественниками. Вы можете выбрать и другой путь - продолжать поддерживать Мадуро. Если вы встанете на этот путь, то вы никогда не прибьетесь к спокойной гавани, у вас не будет спокойного выхода. Вы потеряете все», - сказал Трамп, выступая перед политическими иммигрантами из Венесуэлы в Майами.

Президент США также сказал, что «Мадуро не является патриотом Венесуэлы, он - марионетка Кубы» и призвал «не слушать приказов Мадуро», потребовав от военных допустить в страну гуманитарную помощь.