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Удмуртия в минуту: налог для самозанятых и криптооблигации

17:55, 24 января, 2019
17:55, 24 января, 2019
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Фото: pixabay.com
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Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» традиционно подготовили обзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

Удмуртия в минуту: продажа алкоголя с 21 года и уничтожение борщевика

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-22.

Режим для самозанятых:

Режим для самозанятых хотят ввести в Удмуртии с 1 июля 2019 года. Если инициативу одобрят, то оказывающие какие-либо услуги граждане, будут платить налог с прибыли от 4 до 6 процентов.

Выпуск криптооблигаций:

Власти Удмуртии начали переговоры о выпуске криптооблигаций. Через белорусскую биржу республика намерена привлечь дополнительные инвестиции в экономику. Однако сфера пока не регулируется законом, что может создать дополнительные трудности.

#ЛУК:

Выставка художника Энвиля Касимова «Интервенция лук» открылась в Ижевске. Экспозиция в Удмуртском музее ИЗО продлится до 10 марта. Кроме привычной зрителям живописи и графики автор мумифицировал и бетонировал лук.

Отмена строительства:

Мусорный полигон Сянино под Глазовом останется закрытым. Власти не намерены возобновлять там работы. Ранее против появления свалки высказались местные жители.

Проверка дорог:

Прокуратура проверит качество уборки дорог от снега в Ижевске. Такое решение приняли после большого количества жалоб от жителей города. Надзорный орган будет анализировать ситуацию до конца января.

17:55, 24 января, 2019
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#дороги\n#ЖКХ\n#налоги\n#Ижевск\n#искусство\n#Удмуртия\n#коммунальные платежи\n#дороги Удмуртии\n#коммунальные услуги\n#коммунальные сети\n#коммунальные службы\n#картины\n#деньги\n#финансы и деньги\n#криптовалюта

 

 

 


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