Удмуртия в минуту: налог для самозанятых и криптооблигации

Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» традиционно подготовили обзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

Удмуртия в минуту: продажа алкоголя с 21 года и уничтожение борщевика Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-22.

Режим для самозанятых:

Режим для самозанятых хотят ввести в Удмуртии с 1 июля 2019 года. Если инициативу одобрят, то оказывающие какие-либо услуги граждане, будут платить налог с прибыли от 4 до 6 процентов.

Выпуск криптооблигаций:

Власти Удмуртии начали переговоры о выпуске криптооблигаций. Через белорусскую биржу республика намерена привлечь дополнительные инвестиции в экономику. Однако сфера пока не регулируется законом, что может создать дополнительные трудности.

#ЛУК:

Выставка художника Энвиля Касимова «Интервенция лук» открылась в Ижевске. Экспозиция в Удмуртском музее ИЗО продлится до 10 марта. Кроме привычной зрителям живописи и графики автор мумифицировал и бетонировал лук.

Отмена строительства:

Мусорный полигон Сянино под Глазовом останется закрытым. Власти не намерены возобновлять там работы. Ранее против появления свалки высказались местные жители.

Проверка дорог:

Прокуратура проверит качество уборки дорог от снега в Ижевске. Такое решение приняли после большого количества жалоб от жителей города. Надзорный орган будет анализировать ситуацию до конца января.