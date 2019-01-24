Власти Удмуртии начали переговоры о выпуске криптооблигаций

Таким образом республика намерена привлечь дополнительные инвестиции в экономику.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии начали переговоры с белорусской криптобиржей Currency.com Саида Гуцериева и Виктора Прокопени о выпуске криптооблигаций. По мнению первого вице-премьера республики Александра Свинина, таким образом регион может привлечь дополнительные инвестиции. Об этом в среду, 23 января, сообщило издание РБК.

«Мы рассматриваем вариант размещения облигаций на белорусской криптобирже как один из способов привлечения дополнительных инвестиций в экономику Удмуртии. В настоящее время мы провели предварительные переговоры, ознакомились с условиями работы биржи», — рассказал РБК Александр Свинин.

Издание при этом отмечает, что законопроект, направленный на регулирование криптоиндустрии в России, на данный момент дорабатывается и находится на рассмотрении в Государственной думе. Несмотря на это, власти Удмуртии намерены в конце января провести очередной этап переговоров с представителями криптобиржи.

«Настроены на то, чтобы это сделать», — цитирует Свинина РБК. Издание уточняет, что «первое размещение криптобондов будет тестовым и небольшим по объему».

Кто может выступить эмитентом (орган, выпускающий облигации – прим. ред.) вице-премьер не уточнил. В свою очередь руководитель криптобиржи Виктор Пергамент отметил, что их сторона на данный момент изучает документы.

«Полагаю, желание Удмуртии может быть каким-то образом связано с их заявлением о создании территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул» — тестовой площадки по разработке и проверке законодательного регулирования по обороту криптовалют», — предположила эксперт АКРА Елена Анисимова, которая считает, что заем в криптовалюте — это риск как минимум из-за ее волатильности.

РБК отмечает, что токенизированные облигации являются экономическим аналогом традиционных бондов, но представлены не в виде ценной бумаги, а в виде токена, то есть записи в распределенном реестре. Инвесторы криптобиржи могут покупать такие бонды с помощью валют, с которыми работает биржа (в данном случае биткоины, эфириумы, доллары, евро, российские и белорусские рубли).