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Власти Удмуртии начали переговоры о выпуске криптооблигаций

10:17, 24 января, 2019
Георгий Поветкин
10:17, 24 января, 2019
Георгий Поветкин
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#экономика\n#бюджет\n#инвестиции\n#Ижевск\n#Белоруссия\n#Удмуртия\n#биржа\n#криптовалюта
Фото: pixabay.com
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Таким образом республика намерена привлечь дополнительные инвестиции в экономику.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии начали переговоры с белорусской криптобиржей Currency.com Саида Гуцериева и Виктора Прокопени о выпуске криптооблигаций. По мнению первого вице-премьера республики Александра Свинина, таким образом регион может привлечь дополнительные инвестиции. Об этом в среду, 23 января, сообщило издание РБК.

«Мы рассматриваем вариант размещения облигаций на белорусской криптобирже как один из способов привлечения дополнительных инвестиций в экономику Удмуртии. В настоящее время мы провели предварительные переговоры, ознакомились с условиями работы биржи», — рассказал РБК Александр Свинин.

Издание при этом отмечает, что законопроект, направленный на регулирование криптоиндустрии в России, на данный момент дорабатывается и находится на рассмотрении в Государственной думе. Несмотря на это, власти Удмуртии намерены в конце января провести очередной этап переговоров с представителями криптобиржи.

«Настроены на то, чтобы это сделать», — цитирует Свинина РБК. Издание уточняет, что «первое размещение криптобондов будет тестовым и небольшим по объему».

Кто может выступить эмитентом (орган, выпускающий облигации – прим. ред.) вице-премьер не уточнил. В свою очередь руководитель криптобиржи Виктор Пергамент отметил, что их сторона на данный момент изучает документы.

«Полагаю, желание Удмуртии может быть каким-то образом связано с их заявлением о создании территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул» — тестовой площадки по разработке и проверке законодательного регулирования по обороту криптовалют», — предположила эксперт АКРА Елена Анисимова, которая считает, что заем в криптовалюте — это риск как минимум из-за ее волатильности.

РБК отмечает, что токенизированные облигации являются экономическим аналогом традиционных бондов, но представлены не в виде ценной бумаги, а в виде токена, то есть записи в распределенном реестре. Инвесторы криптобиржи могут покупать такие бонды с помощью валют, с которыми работает биржа (в данном случае биткоины, эфириумы, доллары, евро, российские и белорусские рубли).

10:17, 24 января, 2019
Георгий Поветкин
126
0
#экономика\n#бюджет\n#инвестиции\n#Ижевск\n#Белоруссия\n#Удмуртия\n#биржа\n#криптовалюта

 

 

 


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