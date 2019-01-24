Экспозиция в УРМИИ продлится до 10 марта.

Ижевск. Удмуртия. Выставка художника Энвиля Касимова «Интервенция #лук» открылась в Ижевске. Экспозиция разместилась на первом этаже Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств.

Сам автор рассказал, что, исследуя тему лука, пытался ответить для себя на вопрос: «Что такое лук?».

«Лук для меня — это чудо, которое краше всяческих Венеций и Миланов… Ещё и потому, что из какого-то мизера возникает очень большое и очень много», — рассказал Энвиль Касимов.

Он также сыронизировал, что если бы не было человека, который зверски уничтожает лук, то Земля бы процветала. «Человек должен полюбить лук», — заявил Касимов.

Сам он в художественном исследовании использовал различные техники. Кроме привычной зрителям живописи и графики Энвиль Касимов мумифицировал и бетонировал лук, покрывал его золотой краской, вышивал нитками. Но самое интересное — вписывал «луковые» объекты в пространство классической выставки музея.

Смелость экспозиции именно в том, что работы современного художника (contemporary artist) включены в пространство классического искусства (classical art space). В залах музея, где представлены произведения живописи и декоративно-прикладного искусства XVIII — начала XX веков, теперь находятся различные «интерпретации» лука. Золочёная луковка соседствует с «царским» фарфором, лук на лопате — с платьем крестьянки. Перекликаются тройственные образы лука и с христианскими атрибутами.

Именно в этой смелой художественной провокации реализовалась концепция новой выставки, отвечающей всем актуальным трендам в мире экспозиционных музейных пространств.