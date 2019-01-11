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В Ижевске в прошлом году в 102 семьях родились двойни

10:30, 11 января, 2019
Диана Ворончихина
10:30, 11 января, 2019
Диана Ворончихина
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#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#рождаемость
Фото: pixabay.com
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Также в 2018 году на свет появились две тройни.

Ижевск. Удмуртия. В 102 ижевских семьях в 2018 году родились двойни и в двух – тройни. Как сообщает пресс-служба администрации города, управлением ЗАГС зарегистрированы 8 441 актовая запись о рождении.

Отметим, что у 143 новорожденных один или оба родителя – иностранцы, в основном это граждане ближнего зарубежья, а также граждане Австралии, Аргентины, Бразилии, Вьетнама, Египта, Италии, Йемена, Китая, Нигерии, Нидерландов, Сербии, Сирии, США, Турции и Швеции.

Первенец родился в 39,3% семей, второй ребенок - в 43,5%, третий – в 13,8%.

Также по итогам 2018 года рождаемость в Ижевске превышает смертность (на 1 266 человек), на 100 умерших приходится 118 родившихся.

Напомним, что за первые 8 дней нового года в Удмуртии родилось 224 малыша. Шесть из них появились на свет в новогоднюю ночь.

10:30, 11 января, 2019
Диана Ворончихина
530
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#рождаемость

 

 

 


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