В Ижевске в прошлом году в 102 семьях родились двойни

Также в 2018 году на свет появились две тройни.

Ижевск. Удмуртия. В 102 ижевских семьях в 2018 году родились двойни и в двух – тройни. Как сообщает пресс-служба администрации города, управлением ЗАГС зарегистрированы 8 441 актовая запись о рождении.

Отметим, что у 143 новорожденных один или оба родителя – иностранцы, в основном это граждане ближнего зарубежья, а также граждане Австралии, Аргентины, Бразилии, Вьетнама, Египта, Италии, Йемена, Китая, Нигерии, Нидерландов, Сербии, Сирии, США, Турции и Швеции.

Первенец родился в 39,3% семей, второй ребенок - в 43,5%, третий – в 13,8%.

Также по итогам 2018 года рождаемость в Ижевске превышает смертность (на 1 266 человек), на 100 умерших приходится 118 родившихся.

Напомним, что за первые 8 дней нового года в Удмуртии родилось 224 малыша. Шесть из них появились на свет в новогоднюю ночь.