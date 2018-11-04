Жителю Удмуртии разобрали половину дома

Мужчина построил здание частично на участке соседей.

Дебесы. Удмуртия. Построивший дом на участке соседей житель Дебесского района лишился половины здания. Как сообщает пресс-служба Управления ФССП по Удмуртской Республике, соседи провели межевание на своих 10 сотках и получили документы.

После этого один из землевладельцев решил построить домик прямо на меже, захватив еще и 1 метр чужого участка. Тем временем соседка решила продать свою землю, но из-за постройки не смогла оформить сделку. Женщина обратилась в суд, где было заключено мировое соглашение о том, что гражданин сам уберёт домик, но ситуация не менялась, постройка продолжала занимать чужой метр земли.

Судебные приставы Дебесского района составили пять протоколов об административном нарушении на 21 тыс. рублей. Должнику давали время на самостоятельный демонтаж дома, но он ничего не делал.

В результате подрядная организация разобрала вручную ту часть дома, которая находилась на чужом участке, а также был учтён и положенный по закону отступ от межи. За проведённую работу нерадивому соседу придётся заплатить 30 тысяч рублей, а также исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей.