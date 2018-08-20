Удмуртия в минуту: несостоявшиеся выборы главы Ижевска и новые камеры фиксации нарушений ПДД

Видеообзор самых интересных новостей минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Первый день новой рабочей недели в Удмуртии выдался насыщенным. В Ижевске не смогли выбрать нового мэра, охотник перепутал человека с птицей, новые камеры фиксации нарушений ПДД.

В Ижевске депутаты Гордумы не смогли выбрать главу города. После голосования депутатов Константин Сунцов опередил Михаила Черемных, набрав 17 голосов. Однако для победы ему нужно было 22 голоса. На пост мэра будет объявлен новый конкурс.

Охотник в Удмуртии вместо птицы застрелил человека. Пуля попала потерпевшему в спину. Мужчину доставили в больницу, где он скончался. Возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности.

30 постов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения могу появиться в Удмуртии. Установить их планируют за счет инвестора. Дорожные объекты принесут в бюджет около 500 млн рублей в год в виде штрафов.

В следующем году Сарапул получит 100 млн рублей на ремонт дорог. Деньги выделят в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Власти Удмуртии утверждают, что внедрение «государственного такси» позволит сэкономить бюджету порядка 1 млн рублей в год. Также внедряются проекты по передаче бухгалтерии на аутсорсинг и электронный документооборот.