В Удмуртии охотник вместо птицы застрелил человека

Трагедия произошла 18 августа в Увинском районе.

Ува. В Удмуртии охотник вместо птицы по неосторожности застрелил человека. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР, трагедия произошла 18 августа в Увинском районе.

Четверо мужчин охотились на пернатую дичь в лесу. Один из охотников - 33-летний мужчина, выстрелил из ружья в сторону другого и попал ему в спину.

«Через непродолжительное время мужчина скончался в больнице», - говорится в сообщении следователей.

Уголовное дело возбудили по части 1, статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности).

Ранее в Росгвардии сообщили, что осенний сезон охоты начался 18 августа. С начала года сотрудники ЛРР (Центр лицензионно-разрешительной работы) выявили 779 нарушений закона в сфере оборота оружия гражданами.