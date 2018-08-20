Удмуртия будет экономить около 1 млн рублей на «государственном такси»

Также внедряются проекты по передаче бухгалтерского и кадрового учета на аутсорсинг и электронный документооборот.

Ижевск. Удмуртия. Внедрение новых технологий работы по программе «Эффективное правительство» смогут значительно сэкономить бюджетные деньги. По словам первого вице-премьера правительства Удмуртии Александра Свинина, сегодня в министерствах и ведомствах проходит много реформ, целью которых является повышение эффективности работы госвласти.

В прошлом году началось внедрение системы заказа служебного автомобиля «Государственное такси».

«Мы увидели, что промышленное внедрение данного проекта во всех органах государственной власти Удмуртии даст экономию в год порядка 1 млн рублей. <…> До 1 января 2019 года мы закончим внедрение данного сервиса», - сказал вице-премьер.

Также в четырех учреждениях работает пилотный проект по передаче бухгалтерского и кадрового учета на аутсорсинг.

«Внедрение программы только в 4 учреждениях даст экономию порядка 1 млн рублей. Всего в республике около 380 подведомственных учреждений. Поэтому мы планируем, что промышленное внедрение, которое мы будем осуществлять на базе пилотного проекта, в перовом квартале 2019 года может дать экономию в несколько сот млн рублей», - добавил Свинин.

Кроме того, 1 декабря 2018 года запустят электронный документооборот, который позволит в год экономить бюджету порядка 40 млн рублей.

«Наша аналитика за прошедшие полгода показала, что все министерства и ведомства Удмуртии производят порядка 800 тыс. документов в год, из них по порядка 400 тыс. документов издаются те или иные поручения. На то, чтобы издать эти поручения на бумажных носителях, сотрудники тратят порядка 66 тыс. часов за один год», - сказал Александр Свинин.