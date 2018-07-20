В России после взрыва газа в Ижевске отменили госпошлины за восстановление утраченных при ЧС документов

Поправки вступят в силу с 1 января 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. В России после взрыва газа в доме на улице Удмуртской в Ижевске отменили госпошлины за восстановление утраченных при ЧС документов. Об этом сообщает RT, соответствующий закон приняла Госдума.

«В настоящее время пострадавшие при ЧС граждане освобождены от уплаты госпошлины только при обращении за получением паспорта взамен утраченного или пришедшего в негодность. Закон распространяет данную льготу на случаи обращения за получением также и других документов взамен утраченных», - отмечает издание.

Документ начнет действовать с 1 января 2019 года. Вступление документа в силу пока решили отсрочить, поскольку для этого нужно изменить доходные статьи бюджета.

Напомним, взрыв газа на улице Удмуртской, 261 произошел 9 ноября 2017 года. В результате погибли 7 человек