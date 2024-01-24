В Миннаце Удмуртии прокомментировали слова Петра Толстого о «межнациональном либерализме»

Ижевск. Удмуртия. В Министерстве национальной политики Удмуртии прокомментировали высказывание зампреда Госдумы Петра Толстого, который сравнил «национальные диаспоры, землячества и общины» с мафиозными структурами. Парламентарий опубликовал пост в своём ТГ-канале после того, как Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова за оскорбление участников спецоперации.

Источник: t.me/petr_tolstoy/1980

«Национально-культурные общественные объединения являются важнейшим стабилизирующим фактором в общественно-политической жизни республики, являются достаточно точными индикаторами этносоциальных проблем этнических групп республики», — сообщил «Сусанину» руководитель Миннаца Удмуртии Эдуард Петров.

Он напомнил, что согласно статье 3 Конституции РФ носителем суверенитета и единственным источником власти в стране является её многонациональный народ. Конституцией предусмотрена поддержка институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечение их участия в выработке и проведении государственной политики.

Министр также подчеркнул, что стратегией государственной национальной политики России, утверждённой указом президента РФ от 19 декабря 2012 года №1666, предусмотрено создание организационно-правовых и экономических условий для более активного участия институтов гражданского общества, в том числе межнациональных общественных объединений, национально-культурных автономий, иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на гармонизацию межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений.

«В год культурного наследия народов России указом президента утверждены основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В документе подчёркивается значимость участия институтов гражданского общества, в том числе религиозных организаций, в противодействии социокультурным угрозам и защите традиционных ценностей», — отметил Эдуард Петров.

Он сообщил, что, по данным Всероссийской переписи населения 2020 года, в Удмуртии проживают представители более 130 народов, активно работают более 40 республиканских НКО (в городах и районах — свыше 180 отделений). Национально-культурные объединения, являясь активным сектором гражданского общества, выступают в роли важнейшего связующего звена между государством и обществом в республике.

«Основные проекты НКО направлены на формирование единства российской нации, гармонизацию межнациональных отношений, развитие этнокультурного и языкового многообразия. Отдельно стоит отметить высокой оценкой активную общественную работу национально-культурных объединений Удмуртии по поддержке жителей республики находящихся в зоне специальной военной операции», — подчеркнул Эдуард Петров.

Он также заверил, что в Миннаце Удмуртии фактов противоправной деятельности в регионе, подобных тому, который осудил Пётр Толстой, не зафиксировано.