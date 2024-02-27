«Человек года» по версии различных западных изданий, господин Зе не набрал и 10% просмотров в сравнении с российским лидером. А ведь у канала Fox News около миллиона подписчиков. Сарай с дровами, где прошло интервью, разлетелся в Сетях. Некоторые увидели в нем намек на русскую пословицу: «Лес рубят - щепки летят», подразумевая за щепками тех, кто состоит в рядах ВСУ.

Медийного эффекта у Зеленского не случилось. Западные паттерны, вложенные в Украину, сгорают в степях Донбасса. В попытках исправить положение глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готова прибегнуть даже к воровству, предлагая изъять замороженные финансовые активы России в пользу режима Зеленского. Возможно, такая мера позволит госпоже фон дер Ляйен сохранить свой пост в Еврокомиссии во время грядущих выборов. И ее, безусловно, не волнует, что это станет толчком обрушения всей системы европейского финансового права.

«Использование российских активов станет обыкновенным грабежом, для которого нет и не может быть никаких оснований. Кроме того, как уже говорилось, ЕС подорвет доверие к собственным финансовым институтам и основам. Ст. 17 Хартии Европейского Союза об основных правах прямо гарантирует сохранность частной собственности», — прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

У киевского режима нет «плана Б» на случай прекращения западных поставок. Зеленский заявил, что отменил выборы в связи с военным положением — и слукавил. Конституция Украины не запрещает выборы президента во время чрезвычайного или военного положения.

«Знаете, я не пытаюсь остаться у власти, потому что я выиграю выборы, если они состоятся», — самонадеян Зеленский. Однако, по данным КМИС (Киевский международный институт социологии), рейтинг Зеленского на Украине упал еще на 13% после отставки Залужного.

Похоже, еще один прогноз основателя ЛДПР Владимира Жириновского, озвученный в 2021 году, скоро станет реальностью.

«Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины», — сказал тогда политик.

Украина хочет сражаться до «последнего украинца». Во вторую годовщину начала СВО в Киеве началось паломничество западных лидеров: экс-премьера Бориса Джонсона, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и других. Их визит, похоже, должен поднять моральный дух Зеленского. Становится очевидно: с киевской хунтой договариваться бессмысленно. Поэтому Россия говорит напрямую с народом Украины и призывает опомниться.

«Українці! Незабаром СВО буде закінчена перемогою російської зброї. Отямтесь! Збережіть себе для своєї родини. Повертайтесь додому!»*, — обратился к украинцам Леонид Слуцкий в день второй годовщины признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Знаковое обращение.

28 января 2022 года, в свой последний день пребывания в Госдуме, за несколько дней до госпитализации, Жириновский написал на одной из своих рабочих записок: «Сплотить свои ряды, крепить единство, не поддаваться на провокации». Сегодня это звучит как завещание, которое исполнил его преемник. Леонид Слуцкий призвал объединиться плечом к плечу всех россиян: «вне зависимости от партийного билета в кармане, религии и места проживания, ради здравых идей Президента, ради общей Победы»! Вот он, момент истины. Дело Жириновского живет.

*Украинцы! Вскоре СВО будет закончена победой российского оружия. Очнитесь! Сохраните себя для своей семьи. Возвращайтесь домой.