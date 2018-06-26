Россиян освободят от госпошлин за восстановление документов после взрыва газа на улице Удмуртской в Ижевске

Поправки внесут в Налоговый кодекс.

Москва. После взрыва газа на улице Удмуртской в Ижевске, который произошел 9 ноября 2017 года, в Налоговый кодекс Российской Федерации решили внести изменения. Об этом пишут «Известия».

Пострадавшие от взрыва и уполномоченный по правам человека в Удмуртии Вениамин Соломенников выступили с инициативой решить вопрос с госпошлинами. Идею поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Так, россиян освободят от уплаты госпошлины за восстановление документов, если они были утрачены или пришли в негодность из-за чрезвычайной ситуации.

На сегодняшний день россияне освобождены от уплаты только за восстановление паспорта.

Вступление документа в силу пока решили отсрочить, поскольку для этого нужно изменить доходные статьи бюджета. По словам разработчика поправок - первого замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрея Исаева, первое чтение законопроекта пройдет до конца весенней сессии.

Напомним, взрыв газа на улице Удмуртской, 261 произошел 9 ноября 2017 года. Погибли 7 человек.