Байкеры из Удмуртии отправились в Германию на мотоцикле «Иж»

Пара энтузиастов отправились в экстремальное путешествие, посвященное 130-летию первого ижевского байкера.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал мотопробег до Германии, посвященный 130-летию первого ижевского байкера, конструктора отечественных мотоциклов Петра Можарова. Во вторник, 2 июля, Кирилл Топков и Елена Стариченко сели на «Иж Юпитер-2» и отправились в дорогу от Национального музея Удмуртии имени Кузебая Герда.

Мотопробеги в честь 130 летия первого конструктора ижевских мотоциклов Петра Можарова стартуют в Удм Uploaded by ИА Сусанин on 2018-07-04.

Ребятам предстоит преодолеть около 5 тыс. км на мотоцикле 1969 года выпуска. Чтобы подготовиться к такой авантюре, понадобилось немало времени. По словам Кати, их вещи еле уместились на мотоцикле, а Кириллу пришлось почти полностью перебрать «Юпитер».

«Двигатель в этом году был полностью разобран. Проведена дефектовка, то есть проверка того, какие запчасти еще годны, какие нет, какие-то расходники были заменены, по возможности более качественными аналогами. Например, вот на этом мотоцикле поворотники вообще отсутствовали, то есть поворотники были установлены», - рассказал байкер.

Маршрут, по которому поедут путешественники, пройдет по местам, которые связаны с мотоциклетным производством. Одной из последних точек станет немецкий городок Митвайде, где Петр Можаров познавал азы мотоциклетного дела. А завершится поездка в городе Чопау, откуда по репарациям вывозили оборудование после Великой Отечественной войны, на котором в дальнейшем выпускали «Ижи».

Ребята будут ночевать под открытым небом или останавливаться у друзей. В Ижевск они планируют вернуться в сентябре.

Через полторы недели, 15 июля, стартует второй мотопробег, который также посвящен юбилею Петра Можарова. Байкеры мото-сообщества «ИЖ Ижевск» отправятся по маршруту Ижевск – село Саюкино Тамбовской области (здесь находится родовое имени Можаровых, место, где родился Петр Владимирович) – Сочи (в 2013 году в Сочи была найдена надгробная плита ижевского конструктора).

«Плиту в 2013 году случайно обнаружила жительница Сочи. До сих пор место захоронения Можарова находится в заброшенном состоянии. Мотоциклисты взяли этот вопрос в свои руки и сейчас работают с администрацией города Сочи, чтобы придать статус места, чтобы обустроить его», - рассказала сотрудник Нацмузея Анастасия Данилова.