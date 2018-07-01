С начала года население Удмуртии сократилось на 2,6 тыс человек

Ижевск. Удмуртия. За 5 месяцев 2018 года население республики сократилось на 2,6 тыс человек. В прошлом году этот показатель составлял 1,8 тыс. человек, сообщает Удмуртстат.

Статистики отмечают, что на 1 января в регионе проживало 1,513 млн человек, из них 995,7 тыс. в городах, еще 517,3 тыс. человек на селе.

За 5 месяцев в Удмуртии родилось 6937 малышей (на 525 детей меньше, чем за тот же период прошлого года), умерло 7977 человек (на 3 человека больше). Причем размеры естественной убыли населения возросли в 2 раза (с 512 человек до 1040 человек).

Основной причиной смерти населения по-прежнему остаются болезни системы кровообращения, на их долю приходится 44% от общего числа умерших, на втором месте – новообразования (15%), на третьем – несчастные случаи (9%).

В январе-мае 2018 года зарегистрировано 2360 браков, это на 330 браков меньше, чем за тот же период прошлого года. Число актовых записей о расторжении брака увеличилось на 62 и составило 2166 записей.

С начала года в республику прибыло 4466 человек, выбыло за пределы республики 6052 человека, таким образом, миграционная убыль составила 1586 человек (за тот же период прошлого года соответственно 4335, 5634, 1299 человек).



Ижевск. Удмуртия. За 5 месяцев 2018 года население республики сократилось на 2,6 тыс человек. В прошлом году этот показатель составлял 1,8 тыс. человек, сообщает Удмуртстат.

Статистики отмечают, что на 1 января в регионе проживало 1,513 млн человек, из них 995,7 тыс. в городах, еще 517,3 тыс. человек на селе.

За 5 месяцев в Удмуртии родилось 6937 малышей (на 525 детей меньше, чем за тот же период прошлого года), умерло 7977 человек (на 3 человека больше). Причем размеры естественной убыли населения возросли в 2 раза (с 512 человек до 1040 человек).

Основной причиной смерти населения по-прежнему остаются болезни системы кровообращения, на их долю приходится 44% от общего числа умерших, на втором месте – новообразования (15%), на третьем – несчастные случаи (9%).

В январе-мае 2018 года зарегистрировано 2360 браков, это на 330 браков меньше, чем за тот же период прошлого года. Число актовых записей о расторжении брака увеличилось на 62 и составило 2166 записей.

С начала года в республику прибыло 4466 человек, выбыло за пределы республики 6052 человека, таким образом, миграционная убыль составила 1586 человек (за тот же период прошлого года соответственно 4335, 5634, 1299 человек).