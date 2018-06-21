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Лагерь «Дружба» в Удмуртии, где отравились дети, прошел проверку

10:46, 21 июня, 2018
Анна Торхова
10:46, 21 июня, 2018
Анна Торхова
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#дети\n#отдых\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники\n#детский отдых в Удмуртии\n#лагерь\n#отравление\n#проверка
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Работа учреждения выстроена в соответствии с законом.

Ижевск. Удмуртия. Лагерь «Дружба» в Удмуртии, где массово отравились дети, прошел проверку. Учреждение соответствует всем требованиями нормативной документации, рассказал журналистам председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, межведомственная комиссия приняла лагерь 31 мая, а ранее «Дружбе» выдали санитарно-эпидимиологическое заключение.

По словам Ярослава Семенова, на сегодняшний день нарушений в остальных лагерях Удмуртии также не выявлено. 

Напомним, в мае 2017 года в лагере «Дружба» отравились 83 школьника, которые приехали со всей России на интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». Руководство учреждения оштрафовали на 800 тыс. рублей. 19 работников учреждения отстранили от работы. Также на 20 тыс. рублей была оштрафована заведующая столовой.

10:46, 21 июня, 2018
Анна Торхова
605
0
#дети\n#отдых\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники\n#детский отдых в Удмуртии\n#лагерь\n#отравление\n#проверка

 

 

 


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