Очередной НЛО над Удмуртией, горящее сено и игромания: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Вторник, 19 июня, встречает жителей Ижевска ярким солнцем. И пока вы завариваете свой утренний чай, «Сусанин» рассказывает вам о самых интересных событиях, которые произошли в Удмуртии, России и мире.

НЛО

Минувшим вечером жители Удмуртии наблюдали в небе неопознанный летающий объект. Непонятное явление было похоже на огненную полосу.

Напомним, что НЛО также видели в ночь с 16 на 17 июня. Однако тогда за неопознанный летающий объект люди, скорее всего, приняли ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».

Пожары

Около 23:35 18 июня в пожарную часть поступило сообщение о том, что деревне Девятово Сарапульского района горит сено. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии, площадь пожара была 240 кв. м. С огнем удалось справиться за несколько минут.

Примерно в это же время в Камбарском районе в селе Камское огнеборцы тушили горящие сараи. Привлекались 3 единицы техники, 10 человек личного состава и 2 человека от добровольной пожарной охраны.

Стрельба

Два человека умерли после того, как неизвестный устроил стрельбу в центре шведского города Мальме. Об этом пишет «Интерфакс».

По информации местных СМИ, вооруженный мужчина начал стрелять по группе людей, праздновавших победу шведской сборной на матче чемпионата мира по футболу.

Поиски стрелка продолжаются.

Игромания

Игромания включена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в Международную классификацию болезней (МКБ-11). Об этом сообщает RT.

Подчеркивается, что игровое расстройство является моделью поведения при игре в цифровые или видеоигры, которая отличается нарушением контроля, отведением игре большего приоритета до такой степени, что ей может отдаваться предпочтение перед другими интересами и ежедневными занятиями.

Расстройство можно диагностировать, если модель поведения ведёт к появлению нарушений в личной, семейной, социальной или иных областях жизни и наблюдается в течение 12 месяцев.