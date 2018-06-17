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Жители Удмуртии сообщили о НЛО

09:55, 17 июня, 2018
09:55, 17 июня, 2018
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#Удмуртия\n#соцсети\n#происшествие\n#НЛО
Фото: vk.com (Ильгиз Шаймарданов)
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Его наблюдали в небе над республикой в ночь с субботы на воскресенье.

Ижевск. Удмуртия. В ночь с 16 на 17 июня жители Удмуртии могли наблюдать в небе светящийся неопознанный объект. Фото и видео светящегося шара, оставляющего за собой яркий след, появилось в соцсетях.

Как рассказали пользователи, видеть объект можно было около двух часов ночи.

 

 
 

 

Впрочем, такое же явление этой ночью могли наблюдать жители всей европейской части России. За неопознанный летающий объект люди, скорее всего, приняли ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М», пишет Life. Она была успешно запущена с космодрома Плесецк этим же вечером.

Лучше всего ракету было видно в Нижегородской области.

Сегодня ночью в небе над Арзамасом можно было наблюдать как летит спутник Союз. #arzamas_online фото: @branconegra #нижегородскаяобласть #нижний_новгород #нижнийновгород #balakhna_online #pavlovo_online #kstovo_online #sarov_online #nnovgorod #nnov52rus #bor_online #арзамас #спутник #arzamas #космос #52rus #nnov #нино #152 #нло #ufo #nn

97 Likes, 2 Comments - г. Арзамас(@arzamas_online) on Instagram: "Сегодня ночью в небе над Арзамасом можно было наблюдать как летит спутник Союз. #arzamas_online..."

09:55, 17 июня, 2018
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#Удмуртия\n#соцсети\n#происшествие\n#НЛО

 

 

 


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