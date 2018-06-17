Жители Удмуртии сообщили о НЛО

Его наблюдали в небе над республикой в ночь с субботы на воскресенье.

Ижевск. Удмуртия. В ночь с 16 на 17 июня жители Удмуртии могли наблюдать в небе светящийся неопознанный объект. Фото и видео светящегося шара, оставляющего за собой яркий след, появилось в соцсетях.

Как рассказали пользователи, видеть объект можно было около двух часов ночи.

Впрочем, такое же явление этой ночью могли наблюдать жители всей европейской части России. За неопознанный летающий объект люди, скорее всего, приняли ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М», пишет Life. Она была успешно запущена с космодрома Плесецк этим же вечером.

Лучше всего ракету было видно в Нижегородской области.