Согласно годовому отчету Роспотребнадзора России, республика расположилась на 7 месте среди всех субъектов страны.

Москва. Удмуртия вошла в число регионов-лидеров по заболеваемости клещевыми инфекциями. Согласно годовому отчету Роспотребнадзора России, республика расположилась на 7 месте среди всех субъектов страны.

Так, на 100 тыс. человек за год было зарегистрировано 957,02 случаев. Речь идет об инфекциях, передающихся клещами (ИКП), а также клещевом вирусном энцефалите (КВЭ).

Специалисты в докладе отмечают, что одной из основных особенностей ИКП является многообразие возбудителей и их способность существовать совместно в одном клеще, вызывая микст-форму инфекции в разных сочетаниях. Эпидемиологическое неблагополучие в отношении ИПК наблюдается в регионах Сибири, Приволжья, а также в некоторых субъектах Северо-Западного и Центрального федеральных округов. В 2017 году по стране зарегистрировано более 509 тыс. обращений.

В свою очередь клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) распространен и регистрируется на меньшем количестве территорий и также характеризуется снижением заболеваемости.

В 2017 году зарегистрировано 1,9 тыс. случаев КВЭ (1,32 на 100 тыс. населения). В 2012–2017 годах в результате КВЭ умерло 209 человек.

Отметим, что с 2012 года число регистрируемых клещевых инфекций в Удмуртии снизилось в 2,6 раза. Лидерами по жалобам являются Томская область, Алтай и Кемеровская область.

Отметим, что в конце мая региональный Роспотребнадзор рассказал о том, что в 2018 году уже более 5 тыс жителей республики пострадали от укусов клещей.