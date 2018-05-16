79 детей эвакуировали из санатория «Юськи» в Удмуртии

Меры предприняты исключительно из предосторожности.

Пугачёво. Удмуртия. 79 детей из санатория «Юськи» Удмуртской Республики эвакуировали в санаторий «Ласточка». Об этом сообщил журналистам премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов во время прямого эфира в группе ВКонтакте «Новости | Я люблю Ижевск».

Он отметил, что санаторий не пострадал, и детей эвакуировали, чтобы родители их могли забрать в спокойствии: «Исключительно меры предосторожности, чтобы снять напряжение родителей, которые находятся сейчас в Ижевске».

Отметим, что санаторий расположен в Малопургинском районе, и ситуация с эвакуацией сложилась в связи с ситуацией в Пугачёво.