  • $ 56.29 ↑
  • € 69.85 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Члены избирательных комиссий трижды пройдут по квартирам жителей Удмуртии

      13:10, 30 января, 2018
      Дарья Саушина
      13:10, 30 января, 2018
      Дарья Саушина
      167
      0
      #выборы\n#общество\n#ЦИК\n#Удмуртия\n#голосование
      Фото: @arzik2
      167
      0

      У всех членов участковой избирательной комиссии будут удостоверения.

      Ижевск. Удмуртия. Перед выборами президента России члены участковых избирательных комиссий трижды пройдут по домам жителей Удмуртии. Об этом журналистам во вторник, 30 января, рассказал председатель Центризбиркома Удмуртской Республики Виктор Кушко. По его словам, обход начнется с 16 февраля и пройдет в три этапа.

      На первом представители УИКа расскажут избирателям о возможности подачи заявления для голосования по месту нахождения. На втором – пригласят на сверку списков избирателей. На третьем – пригласят на выборы, напомнив адрес участка.

      У всех членов УИКа при себе должны быть удостоверения.

      13:10, 30 января, 2018
      Дарья Саушина
      167
      0
      #выборы\n#общество\n#ЦИК\n#Удмуртия\n#голосование

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Александр Ессен прокомментировал перспективы переноса столицы Удмуртии в Сарапул

      18:15, 23 января, 2018
      12501

      Водитель насмерть замерз на автомобильной трассе в Удмуртии

      11489
      17:13, 29 января, 2018

      Мужчина устроил смертельную поножовщину в одном из магазинов Ижевска

      6699
      13:30, 23 января, 2018

      Жителей Удмуртии предупредили о продаже фальсифицированного масла

      4983
      09:48, 24 января, 2018

      Двухлетний ребенок в Воткинске ушел из детского сада в магазин

      4795
      11:56, 25 января, 2018

      В Калининградской области бездомный кот спас ребенка от холода

      14:40, 27 января, 2018
      2410

      Россиянка Дарья Хохлова завоевала титул «Мисс бикини мира»

      1836
      18:10, 28 января, 2018

      В Хабаровске отравились 93 воспитанника и 7 сотрудников гимназии

      1657
      17:55, 27 января, 2018

      Медики запретили летать Елене Летучей

      1556
      14:52, 29 января, 2018

      В Омской области при пожаре в общежитии погибли пять человек

      1529
      10:40, 28 января, 2018

      Фуркад обвинил МОК в двойных стандартах после решения не приглашать Шипулина на Олимпиаду

      15:19, 24 января, 2018
      6813

      Бьорндален может поехать на Олимпиаду в составе белорусской сборной по биатлону

      2041
      19:24, 26 января, 2018

      Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

      1645
      18:00, 28 января, 2018

      Основатель IKEA Ингвар Кампрад умер в Швеции

      1530
      16:00, 28 января, 2018

      В США телеканал CW переснимет сериал «Зачарованные»

      1528
      11:32, 27 января, 2018

      Мультимедиа

      Кенгуренка Кенни могут увидеть посетители ижевского зоопарка

      Удмуртия в минуту: выбор гендиректора «Ижстали» и закрытие автобусных рейсов «Ижевск – Уфа»

      29 января, 2018

      Снос старой пожарной части

      26 января, 2018