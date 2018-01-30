Члены избирательных комиссий трижды пройдут по квартирам жителей Удмуртии

У всех членов участковой избирательной комиссии будут удостоверения.

Ижевск. Удмуртия. Перед выборами президента России члены участковых избирательных комиссий трижды пройдут по домам жителей Удмуртии. Об этом журналистам во вторник, 30 января, рассказал председатель Центризбиркома Удмуртской Республики Виктор Кушко. По его словам, обход начнется с 16 февраля и пройдет в три этапа.

На первом представители УИКа расскажут избирателям о возможности подачи заявления для голосования по месту нахождения. На втором – пригласят на сверку списков избирателей. На третьем – пригласят на выборы, напомнив адрес участка.

У всех членов УИКа при себе должны быть удостоверения.