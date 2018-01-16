Также этот показатель выше нормы в Можге.

Удмуртия. Превышение эпидпорога по ОРВИ зарегистрировали в шести районах Удмуртии. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии, также этот показатель выше нормы в Можге.

Речь идет о Дебесском, Каракулинском, Шарканском, Завьяловском, Балезинском и Игринском районах.

Специалисты отмечают благоприятную ситуацию в Ижевске, где уровень заболеваемости установился ниже эпидпорога на 44 процента.

Всего в столице региона за медпомощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 4610 человек, из них 3655 детей.

Для профилактики специалисты советуют жителям региона соблюдать комплекс профилактических мероприятий:

- избегать мест большого скопления людей;

- чаще проветривать помещение;

- использовать защитные меры (маску);

- пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);

- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);

- применение противовирусных препаратов в качестве профилактики и др.