Также этот показатель выше нормы в Можге.
Удмуртия. Превышение эпидпорога по ОРВИ зарегистрировали в шести районах Удмуртии. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии, также этот показатель выше нормы в Можге.
Речь идет о Дебесском, Каракулинском, Шарканском, Завьяловском, Балезинском и Игринском районах.
Специалисты отмечают благоприятную ситуацию в Ижевске, где уровень заболеваемости установился ниже эпидпорога на 44 процента.
Всего в столице региона за медпомощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 4610 человек, из них 3655 детей.
Для профилактики специалисты советуют жителям региона соблюдать комплекс профилактических мероприятий:
- избегать мест большого скопления людей;
- чаще проветривать помещение;
- использовать защитные меры (маску);
- пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);
- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);
- применение противовирусных препаратов в качестве профилактики и др.