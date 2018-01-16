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      Превышение эпидпорога по ОРВИ зарегистрировали в шести районах Удмуртии

      11:17, 16 января, 2018
      Георгий Поветкин
      11:17, 16 января, 2018
      Георгий Поветкин
      124
      0
      #Роспотребнадзор\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#Ижеск\n#заболевание\n#грипп
      Фото: pixabay.com
      124
      0

      Также этот показатель выше нормы в Можге.

      Удмуртия. Превышение эпидпорога по ОРВИ зарегистрировали в шести районах Удмуртии. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии, также этот показатель выше нормы в Можге.

      Речь идет о Дебесском, Каракулинском, Шарканском, Завьяловском, Балезинском и Игринском районах.

      Специалисты отмечают благоприятную ситуацию в Ижевске, где уровень заболеваемости установился ниже эпидпорога на 44 процента.

      Всего в столице региона за медпомощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 4610 человек, из них 3655 детей.

      Для профилактики специалисты советуют жителям региона соблюдать комплекс профилактических мероприятий:

      - избегать мест большого скопления людей;

      - чаще проветривать помещение;

      - использовать защитные меры (маску);

      - пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);

      - соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);

      - применение противовирусных препаратов в качестве профилактики и др.

      11:17, 16 января, 2018
      Георгий Поветкин
      124
      0
      #Роспотребнадзор\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#Ижеск\n#заболевание\n#грипп

       

       

       

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