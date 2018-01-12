Об этом журналистам рассказал рассказал зампред правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подготовят предложения по улучшению движения транспорта между Ижевском и соседними регионами. Об этом журналистам в ходе рабочего визита в столицу региона рассказал зампред правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович.

«Были даны поручения по проработке маршрутов, которые могли бы надежно и качественно соединить центры регионов. Прежде всего Ижевск с Уфой, с Кировом, с Пермским краем, Екатеринбургом и Татарстаном. Эти предложения будут представлены к апрелю», - рассказал Дворкович.

По его словам, предложения обсудят на правительственной комиссии по транспорту и примем необходимые решения.

«Думаю, это будет обсуждаться в рамках Красноярского экономического форума», - уточнил Дворкович.

Он также отметил, что в Удмуртии в ближайшее время могут начать внедрять информационные технологии в транспортное хозяйство. Речь идет в том числе о системах мониторинга и управления движением.

«Есть интересные разработки, которые будут использованы и в Удмуртии, и в других регионах России. Были представлены планы по реализации проекта Безопасные и качественные дороги. Мы продолжим поддержку и в этом году. […] Это позволит довести долю нормативных дорог с 46 процентов до 55 к концу 2018 года здесь в Ижевской агломерации», - сказал Аркадий Дворкович.