Из вспыхнувшего торгового центра в Екатеринбурге эвакуировали 500 человек

Источник возгорания обнаружили в вентиляции.
Екатеринбург. Свердловская область. Торговый центр «Пассаж» загорелся в Екатеринбурге. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Главного управления МЧС по Свердловской области.
Прибывшим на место пожарным пришлось эвакуировать из здания порядка 500 покупателей и сотрудников.
Как выяснилось, вспыхнули жировые отложения в вентиляции торгового центра. Пламя удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителя.
На место происшествия выезжали 12 единиц техники и 43 человека личного состава.
Информации о пострадавших нет.