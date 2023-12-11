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Из вспыхнувшего торгового центра в Екатеринбурге эвакуировали 500 человек

17:12, 11 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Из вспыхнувшего торгового центра в Екатеринбурге эвакуировали 500 человек
17:12, 11 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
53
0
#Екатеринбург\n#МЧС\n#пожар\n#торговый центр\n#эвакуация
Фото: t.me/mchs66
53
0

Источник возгорания обнаружили в вентиляции.

Екатеринбург. Свердловская область. Торговый центр «Пассаж» загорелся в Екатеринбурге. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Главного управления МЧС по Свердловской области.

Прибывшим на место пожарным пришлось эвакуировать из здания порядка 500 покупателей и сотрудников. 

Как выяснилось, вспыхнули жировые отложения в вентиляции торгового центра. Пламя удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителя. 

На место происшествия выезжали 12 единиц техники и 43 человека личного состава.

Информации о пострадавших нет.

17:12, 11 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
53
0
#Екатеринбург\n#МЧС\n#пожар\n#торговый центр\n#эвакуация