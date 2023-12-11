Из вспыхнувшего торгового центра в Екатеринбурге эвакуировали 500 человек

Екатеринбург. Свердловская область. Торговый центр «Пассаж» загорелся в Екатеринбурге. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Главного управления МЧС по Свердловской области.

Прибывшим на место пожарным пришлось эвакуировать из здания порядка 500 покупателей и сотрудников.

Как выяснилось, вспыхнули жировые отложения в вентиляции торгового центра. Пламя удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителя.

На место происшествия выезжали 12 единиц техники и 43 человека личного состава.

Информации о пострадавших нет.