Готовимся к Новому году: где в Ижевске шумно провести новогоднюю ночь

На Центральной площади города для всех желающих будет организована праздничная дискотека.

Ижевск. Удмуртия. Если верить народной примете, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому жителям Ижевска стоит заранее позаботиться о предстоящем празднике и решить, где шумно и весело провести главную ночь года.

С 20:00 31 декабря до 2:00 1 января – Новогодняя дискотека на Центральной площади.

Ижевск готовится к Новому году Uploaded by ИА Сусанин on 2017-12-19.

С 1:00 до 3:00 1 января – праздничные гуляния в Сквере металлургов.

Также на новогодние гуляния можно пойти к ёлочкам, которые установлены в каждом районе города: бульвар Гоголя, парк Кирова, около ТРЦ «Радуга», парковка ТРК «Столица».

Напомним, что фейерверки в новогоднюю ночь и по 12 января можно запускать на следующих площадках:

- набережная Ижевского пруда, нижняя часть эспланады;

- спортивная площадка на проспекте Калашникова (напротив выставочного павильона «Метеор»).

- улица Клубная, 68, корпус 4 (между улицами Кузебая Герда и Клубной, с восточной стороны);

- в 50 м от улицы Камбарская по дороге на СНТ «Пенсионер» (между улицой Шарканской и гипермаркетом «Лента»);

- парк «Березовая роща».