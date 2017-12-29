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      Готовимся к Новому году: где в Ижевске шумно провести новогоднюю ночь

      09:00, 29 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      09:00, 29 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      811
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Новый год\n#Готовимся к Новому году\n#Удмуртия\n#праздники
      Фото: susanin.news
      811
      0

      На Центральной площади города для всех желающих будет организована праздничная дискотека.

      Ижевск. Удмуртия. Если верить народной примете, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому жителям Ижевска стоит заранее позаботиться о предстоящем празднике и решить, где шумно и весело провести главную ночь года.

      С 20:00 31 декабря до 2:00 1 января – Новогодняя дискотека на Центральной площади.

      Ижевск готовится к Новому году

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-12-19.

      С 1:00 до 3:00 1 января – праздничные гуляния в Сквере металлургов.

      Также на новогодние гуляния можно пойти к ёлочкам, которые установлены в каждом районе города: бульвар Гоголя, парк Кирова, около ТРЦ «Радуга», парковка ТРК «Столица».

      Напомним, что фейерверки в новогоднюю ночь и по 12 января можно запускать на следующих площадках:

      - набережная Ижевского пруда, нижняя часть эспланады;

      - спортивная площадка на проспекте Калашникова (напротив выставочного павильона «Метеор»).

      - улица Клубная, 68, корпус 4 (между улицами Кузебая Герда и Клубной, с восточной стороны);

      - в 50 м от улицы Камбарская по дороге на СНТ «Пенсионер» (между улицой Шарканской и гипермаркетом «Лента»);

      - парк «Березовая роща».

      09:00, 29 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      811
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Новый год\n#Готовимся к Новому году\n#Удмуртия\n#праздники

       

       

       

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