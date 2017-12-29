Готовимся к Новому году: где в Ижевске шумно провести новогоднюю ночь

На Центральной площади города для всех желающих будет организована праздничная дискотека.
Ижевск. Удмуртия. Если верить народной примете, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому жителям Ижевска стоит заранее позаботиться о предстоящем празднике и решить, где шумно и весело провести главную ночь года.
С 20:00 31 декабря до 2:00 1 января – Новогодняя дискотека на Центральной площади.
Ижевск готовится к Новому году
Uploaded by ИА Сусанин on 2017-12-19.
С 1:00 до 3:00 1 января – праздничные гуляния в Сквере металлургов.
Также на новогодние гуляния можно пойти к ёлочкам, которые установлены в каждом районе города: бульвар Гоголя, парк Кирова, около ТРЦ «Радуга», парковка ТРК «Столица».
Напомним, что фейерверки в новогоднюю ночь и по 12 января можно запускать на следующих площадках:
- набережная Ижевского пруда, нижняя часть эспланады;
- спортивная площадка на проспекте Калашникова (напротив выставочного павильона «Метеор»).
- улица Клубная, 68, корпус 4 (между улицами Кузебая Герда и Клубной, с восточной стороны);
- в 50 м от улицы Камбарская по дороге на СНТ «Пенсионер» (между улицой Шарканской и гипермаркетом «Лента»);
- парк «Березовая роща».