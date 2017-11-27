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      Символом зимних сельских игр в Удмуртии может стать образ девочки «Пургиночки»

      16:17, 27 ноября, 2017
      16:17, 27 ноября, 2017
      657
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      #спорт\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#игры\n#символы
      Фото: пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики
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      Она отражает образ матери-прародительницы.

      Ижевск. Удмуртия. Девочка-удмуртка «Пургиночка» может стать символом XXIV республиканских зимних сельских спортивных игр в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Минспорта республики, она отражает образ матери-прародительницы.

      «Пурга воршуд» в Удмуртии - основательница человеческого рода и хранительница семейного очага.

      Символ состоит из трёх образов, которые соединяют в себе прошлое, настоящее и будущее, показывая тем самым непрерывность жизни.

      Напомним, ранее организаторы сообщали, что талисман должен демонстрировать традиции, историю, культуру Малопургинского района, где пройдут республиканские игры. 

      16:17, 27 ноября, 2017
      657
      0
      #спорт\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#игры\n#символы

       

       

       

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