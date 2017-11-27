Символом зимних сельских игр в Удмуртии может стать образ девочки «Пургиночки»

Она отражает образ матери-прародительницы.

Ижевск. Удмуртия. Девочка-удмуртка «Пургиночка» может стать символом XXIV республиканских зимних сельских спортивных игр в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Минспорта республики, она отражает образ матери-прародительницы.

«Пурга воршуд» в Удмуртии - основательница человеческого рода и хранительница семейного очага.

Символ состоит из трёх образов, которые соединяют в себе прошлое, настоящее и будущее, показывая тем самым непрерывность жизни.

Напомним, ранее организаторы сообщали, что талисман должен демонстрировать традиции, историю, культуру Малопургинского района, где пройдут республиканские игры.