В Удмуртии движение транспорта на круговых перекрёстках не изменится

В России вступили в силу новые правила кругового движения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии движение транспорта на кольце не изменится. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Удмуртии.

В России вступили в силу новые правила дорожного движения. Теперь при въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком «Круговое движение», водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку.

«Цель этого изменения – повышение безопасности и улучшение организации дорожного движения на перекрёстках», - сообщается на сайте правительства России.

«В Ижевске перед всеми кольцами у нас стоят знаки «уступите дорогу», исключением являются два кольца: Ижевск-Аэропорт и кольцо на Славянском шоссе. В движении ничего не меняется», - рассказал начальник отдела дорожной инспекции управления ГИБДД МВД по республике Николай Соколов.