Праздничные выходные в Удмуртии будут без осадков

Лишь местами возможен слабый снег.

Ижевск. Удмуртия. В выходные в Удмуртии существенных осадков не ожидается. Лишь местами возможен слабый снег, сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Температура воздуха в ночное время будет понижаться до -2,-7 градусов, а днем она составит -3,+2 градуса. Местами на дорогах возможна слабая гололедица.

Погода изменится только 8 ноября с приходом обширного атлантического циклона.

Управление ГИБДД МВД по Удмуртии во избежание ДТП рекомендует:

- соблюдать скоростной режим. Чем больше скорость, тем длиннее тормозной путь у транспортного средства при торможении;

- особое внимание уделять пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта и другим местам, где высока вероятность появления на проезжей части пешеходов.