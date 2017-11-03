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      Праздничные выходные в Удмуртии будут без осадков

      16:15, 03 ноября, 2017
      Анна Торхова
      16:15, 03 ноября, 2017
      Анна Торхова
      182
      0
      #погода\n#Удмуртия\n#гололедица\n#осадки\n#циклон
      Фото: pixabay.com
      182
      0

      Лишь местами возможен слабый снег.

      Ижевск. Удмуртия. В выходные в Удмуртии существенных осадков не ожидается. Лишь местами возможен слабый снег, сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

      Температура воздуха в ночное время будет понижаться до -2,-7 градусов, а днем она составит -3,+2 градуса. Местами на дорогах возможна слабая гололедица.

      Погода изменится только 8 ноября с приходом обширного атлантического циклона.

      Управление ГИБДД МВД по Удмуртии во избежание ДТП рекомендует:

      - соблюдать скоростной режим. Чем больше скорость, тем длиннее тормозной путь у транспортного средства при торможении;

      - особое внимание уделять пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта и другим местам, где высока вероятность появления на проезжей части пешеходов.

      16:15, 03 ноября, 2017
      Анна Торхова
      182
      0
      #погода\n#Удмуртия\n#гололедица\n#осадки\n#циклон

       

       

       

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