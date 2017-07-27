Удмуртия в минуту: кандидаты на пост главы и готовность к отопительному сезону

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Ижевск. Удмуртия. Количество претендентов на пост главы Удмуртии сократилось до пяти человек. 26 июля ЦИК республики завершил прием документов. В список вошли Владимир Бодров, Тимур Ягафаров, Александр Бречалов, Андрей Иванов и Фарид Юнусов.

Удмуртия в минуту: кандидаты на пост главы и готовность к отопительному периоду Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Гибель рыбы:

Ижевчане устроили охоту на заблудившихся на плотине толстолобиков. Нерестящаяся рыба попала в ловушку на гидросооружении. Сейчас специалисты занимаются ее отловом, чтобы перевезти и выпустить в пруд до плотины.

Строительство высотки:

Администрация Ижевска прокомментировала строительство высотки на Татар-базаре. По словам главного архитектора города, у управления не было оснований отказывать застройщику в выдаче разрешения на возведение объекта.

«Оборотень» в погонах:

Штраф в 300 тысяч рублей заплатит бывший полицейский из Ижевска за вымогательство. Сотрудник управления экономической безопасности требовал 200 тыс. рублей за отказ от возбуждения уголовного дела.

Подготовка к зиме:

Общая готовность Удмуртии к отопительному сезону составляет чуть больше 50 процентов. Это ниже показателя прошлого года. Причиной послужила неблагоприятная погода. На сегодняшний день лидерами по подготовке стали Воткинск, Сарапул, Шарканский, Сарапульский и Можгинский районы.