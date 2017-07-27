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      Удмуртия наполовину готова к новому отопительному сезону

      15:45, 27 июля, 2017
      15:45, 27 июля, 2017
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      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#отопление\n#зима\n#Минэнерго
      Фото: pixabay.com
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      Это чуть ниже прошлогоднего показателя.

      Ижевск. Удмуртия. Общая готовность Удмуртии к новому отопительному сезону составляет 53,8%. Как сообщает пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ республики, это чуть ниже показателя прошлого года, и причиной этого стала неблагоприятная погода.

      На сегодняшний день лидерами по подготовке к зиме стали Воткинск, Сарапул, Шарканский, Сарапульский и Можгинский районы. Ижевск готов на 47,7%.

      По словам заместителя главы администрации Ижевска по ЖКХ Сергея Задорожного, подготовка к отопительному сезону идет по плану. Были небольшие проблемы с нарушением графика гидравлических испытаний из-за большого количества порывов на сетях.

      Также напомним, что на «Ижметмаш» ввели режим чрезвычайной ситуации из-за возможного срыва отопительного сезона в микрорайонах «Буммаш» и «Столичный». Предприятие ограничило доступ на свою территорию подрядчиков, которые проводят работы по реконструкции теплосетей. Позже стало известно, что работников все же пустили, при этом «Ижметмаш» попросил у властей города 5 млн рублей

      15:45, 27 июля, 2017
      104
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#отопление\n#зима\n#Минэнерго

       

       

       

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