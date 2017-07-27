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      Штраф в 300 тыс рублей заплатит бывший полицейский из Ижевска за вымогательство

      13:35, 27 июля, 2017
      13:35, 27 июля, 2017
      141
      0
      #ФСБ\n#Следственный комитет\n#видео\n#полиция\n#Удмуртия\n#суд
      Фото: Управление ФСБ по Удмуртии
      141
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      Бывший сотрудник управления экономической безопасности требовал 200 тыс. рублей за отказ от возбуждения уголовного дела.

      Ижевск. Удмуртия. Бывший полицейский в Ижевске заплатит штраф в 300 тыс. рублей. Как сообщает Управление ФСБ по Удмуртской Республике, экс-начальник одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции майор Зорин вымогал 200 тыс. рублей. За эти деньги он обещал поспособствовать отказу в возбуждении уголовного дела в отношении должностного лица Удмуртского военизированного отряда по предупреждению возникновения и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов - филиала ФГАУ «Аварийно-спасательное формирование «Северо-восточная противофонтанная военизированная часть».

      23 декабря 2016 года при получении денег Зорина задержали сотрудники УФСБ по региону. Расследовавшие дело сотрудники Следственного управления СКР по Удмуртии выяснили, что полицейский обманул свою жертву. На самом деле он не мог помочь в отказе от возбуждения дела.

      Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). С учетом признания вины, активного содействия следствию, его приговорили к штрафу в размере 300 тыс. рублей. Приговор вступил в силу.

      Задержание оборотня в погонах

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-07-27.

      13:35, 27 июля, 2017
      141
      0
      #ФСБ\n#Следственный комитет\n#видео\n#полиция\n#Удмуртия\n#суд

       

       

       

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