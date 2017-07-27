Жители Ижевска устроили охоту на заблудившихся на плотине рыб-гигантов

Нерестящийся толстолобик попал в ловушку на гидросооружении.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчане устроили охоту на заблудившихся на плотине городского пруда толстолобиков. Сообщение о том, что в нижнем бьефе водохранилища можно руками ловить рыбу, появилось в группе ИГГС в социальной сети ВКонтакте днем в четверг, 27 июля.

Как рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин» старший оператор Ижевского водохранилища Айдар Абсалямов, в ловушку на плотине попали толстолобики, 5,5 тонны которых выпустили в пруд в 2004 году. За 13 лет рыба подросла. Её длина теперь составляет около метра, а вес - от 25 кг.

Толстолобик гибнет в ижевском пруду Uploaded by ИА Сусанин on 2017-07-27.

«Эта рыба нерестится на течении. Икру сметает прямо в течение. Икра уходит, а она дальше поплыла. <…> Вот щас мы его спасаем обратно домой», - пояснил Абсалямов.

В настоящее время специалисты занимаются отловом рыбы. Её перевезут и выпустят в пруд. Горожан предупреждают: ловить рыбу в период нереста нельзя.

«Я сам в интернете увидел, что тут такая такая богадельня. Приехал, думал можно взять рыбу домой, ребенку показать. А тут, вон, видишь, какая ситуация - все мы почти судимые без пяти минут», - сокрушается ижевчанин Артем Васильев.

Инспектор Федерального агентства по рыболовству Алексей Чураков сообщил, что им возбуждены два производства по части второй статьи 8.37 КОАП России. Штрафы могут составить от 2 до 5 тыс. рублей по каждому факту.

При этом он отметил, что в денежном эквиваленте ущерб можно считать небольшим, но для экологии Ижевского пруда потеря даже нескольких толстолобиков из состава маточного поголовья - это серьезная потеря.

«Из-за повышенных сбросных расходов в период дождей, увеличилась скорость перетока воды из водохранилища в реку Иж. Вместе с потоком в нижний бьеф попали несколько сотен толстолобиков, которые не могут покинуть зону ГТС из-за своих больших размеров (так как ячейки решетки 20х15 см не позволяют рыбам пройти через нее). Было принято решение вручную отловить рыб, погрузить в емкость с водой и выпустить в водохранилище в районе пристани МУП «ИжГорЭлектроТранс», - отмечается в сообщении пресс-службы Минприроды Удмуртской Республики.