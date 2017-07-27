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      Администрация Ижевска прокомментировала строительство высотки на Татар-базаре

      11:10, 27 июля, 2017
      11:10, 27 июля, 2017
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      #строительство\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Татар-базар
      Фото: susanin.news
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      По словам главного архитектора города Владимира Некрасова, у управления не было оснований отказывать застройщику в выдаче разрешения на строительство на данной территории.

      Ижевск. Удмуртия. Начальник главного управления архитектуры и градостроительства Ижевска Владимир Некрасов прокомментировал строительство многоэтажного дома на Татар-базаре. Как сообщает пресс-служба администрации города, по его словам, у управления не было оснований для отказа в выдаче разрешения застройщику «Стройсоюз».

      «У нас норматив такой: пришла заявка, в течение 7 дней мы должны отказать обоснованно или выдать решение на строительство. Материалы в течение недели были изучены, было выдано разрешение на строительство по одной простой причине, что обоснований в отказе в отказе в разрешении на тот период не было», - сказал главный архитектор города.

      Также он отметил, что согласно действующим правилам землепользования и застройки города в зоне ЖД 1-2 можно размещать многоквартирные жилые дома до 40 м высотой. Кроме того, застройщик представил все необходимые документы.

      Напомним, что жители микрорайона недовольны тем, что на территории частного сектора по адресу Азина, 143 появится 16-этажное здание. Местные жители рассказали информагентству «Сусанин», что они почти единогласно подписывали многочисленные обращения к местным и республиканским властям и в прокуратуру, но добиться прекращения строительства так и не смогли.

      Конфликт застройщика и жителей Татар-базара

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-07-14.

      Подробнее о сложившейся ситуации можно узнать в материале «Жители Татар-базара в Ижевске не могут добиться прекращения стройки высотного дома «в соседнем огороде»

      11:10, 27 июля, 2017
      527
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      #строительство\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Татар-базар

       

       

       

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