Удмуртия в минуту: банкротство аптек и подробности попытки ограбления Сбербанка

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Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии заявил о признаках преднамеренного банкротства двух госпредприятий. Речь идет об «Аптеках Удмуртии» и «Фармации». Александр Бречалов попросил снять с должностей руководителей компаний. Антикризисным управляющим на оба предприятия назначена Анастасия Муталенко.

Удмуртия в минуту: банкротство аптек и подробности попытки ограбления банка Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Подробности ограбления:

Задержанный в ижевском отделении «Сбербанка» мужчина требовал 2 млн рублей. При себе у злоумышленника была граната без взрывчатого вещества и пневматический пистолет. Злодея задержали без применения оружия.

Благоустройсво бульвара:

Работы по благоустройству бульвара Гоголя планируют закончить к 30 сентября. На реконструкцию в этом году потратят почти 45 млн рублей. Большая часть средств выделена из федерального бюджета.

Продовольственная безопасность:

Режим ЧС ввели в районах Удмуртии из-за переувлажнения почвы. Такое решение приняли, чтобы предотвратить угрозу продовольственной безопасности. Такое положение действует с 17 июля до особого распоряжения.

Новое руководство:

Евгений Осинцев возглавил глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс». Ранее наставник руководил «Тюменью». Первый этап предсезонного сбора команда проведет в Глазове, после чего переедет в Ижевск.