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      Удмуртия в минуту: банкротство аптек и подробности попытки ограбления Сбербанка

      18:18, 19 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      18:18, 19 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      255
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#урожай\n#погода\n#футбол\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#аптека\n#происшествие\n#ограбление\n#Росгвардия\n#Александр Бречалов
      Фото: ИА "Сусанин"
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      0

      Видеообзор самых важных событий региона.

      Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии заявил о признаках преднамеренного банкротства двух госпредприятий. Речь идет об «Аптеках Удмуртии» и «Фармации». Александр Бречалов попросил снять с должностей руководителей компаний. Антикризисным управляющим на оба предприятия назначена Анастасия Муталенко.

      Удмуртия в минуту: банкротство аптек и подробности попытки ограбления банка

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Подробности ограбления:

      Задержанный в ижевском отделении «Сбербанка» мужчина требовал 2 млн рублей. При себе у злоумышленника была граната без взрывчатого вещества и пневматический пистолет. Злодея задержали без применения оружия.

      Благоустройсво бульвара:

      Работы по благоустройству бульвара Гоголя планируют закончить к 30 сентября. На реконструкцию в этом году потратят почти 45 млн рублей. Большая часть средств выделена из федерального бюджета.

      Продовольственная безопасность:

      Режим ЧС ввели в районах Удмуртии из-за переувлажнения почвы. Такое решение приняли, чтобы предотвратить угрозу продовольственной безопасности. Такое положение действует с 17 июля до особого распоряжения.

      Новое руководство:

      Евгений Осинцев возглавил глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс». Ранее наставник руководил «Тюменью». Первый этап предсезонного сбора команда проведет в Глазове, после чего переедет в Ижевск.

      18:18, 19 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      255
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#урожай\n#погода\n#футбол\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#аптека\n#происшествие\n#ограбление\n#Росгвардия\n#Александр Бречалов

       

       

       

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