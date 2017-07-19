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      Работы по благоустройству бульвара Гоголя планируют закончить к 30 сентября

      12:50, 19 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      12:50, 19 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      159
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#реконструкция\n#бульвар Гоголя
      Фото: ИА "Сусанин"
      159
      0

      На реконструкцию в этом году потратят 44,8 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начались работы по благоустройству бульвара Гоголя. Как сообщает пресс-служба администрации города, на реконструкцию в этом году потратят 44,8 млн рублей.

      Из федерального бюджета выделят 30,6 млн рублей, из республиканского – 13,7 млн рублей, из городского - 494 тыс. рублей.

      До 2018 года на территории бульвара должны провести реконструкцию дорог и тропинок, выделить три основные аллеи, построить диагональные аллеи, создать площадки отдыха, реконструировать существующие насаждения и заменить аварийные деревья.

      Помимо этого, на территории посадят новые деревья и кустарники, построят входные площадки со стороны улиц Красногеройской и Советской и площадки около входа в театр кукол и музыкальный колледжа.

      Работы по благоустройству бульвара Гоголя планируется закончить к 30 сентября 2017 года.

      Отметим, что Ижевск вошел в число 40 городов России, где будут разработаны концепции благоустройства общественных пространств. В частности, в столице Удмуртии предполагается провести работы на бульваре Гоголя, набережной ижевского пруда, центральной площади города, улице Максима Горького и на других общественно значимых территориях.

      Работы проводят в рамках совместной федеральной программы Агентства ипотечного жилищного кредитования, КБ «Стрелка» (компания предоставляет услуги по стратегическому консалтингу в области комплексных городских решений) и приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды». 

      Осенью 2014 года на бульваре Гоголя огородили участок земли, вырубили деревья и начали строительство. Тогда удалось остановить работы и сохранить зеленую зону.

      12:50, 19 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      159
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#реконструкция\n#бульвар Гоголя

       

       

       

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