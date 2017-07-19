Режим ЧС ввели в районах Удмуртии из-за переувлажнения почвы

Такое решение принято, чтобы предотвратить угрозу продовольственной безопасности.

Ижевск. Удмуртия. Режим чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения почвы ввели в районах Удмуртии. Соответствующее распоряжение подписал врио главы региона Александр Бречалов.

Такое положение действует с 17 июля до особого распоряжения. ЧС ввели, чтобы предотвратить угрозу безопасности сельскохозяйственной продукции.

Министерству сельского хозяйства поручили разработать план мероприятий по снижению масштаба ущерба. Главам муниципалитетов рекомендуется создать оперативные штабы по предупреждению ликвидации ЧС.

Напомним, что в Удмуртии продолжительное время были сильные дожди.