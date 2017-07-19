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      Глазовский «Прогресс» возглавил Евгений Осинцев

      14:00, 19 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      14:00, 19 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      95
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#футбол\n#Удмуртия\n#Тюмень
      Фото: vk.com/mfc_progress
      95
      0

      Ранее наставник тренировал «Тюмень».

      Глазов. Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» возглавил Евгений Осинцев. Ранее наставник тренировал «Тюмень».

      Как сообщает пресс-служба команды, начальный этап подготовки пройдет в Глазове. На первые дни сбора помимо тренировок был назначен медосмотр.

      «Подготовка нашей команды к сезону делится на три этапа. Первый сбор стартовал в Глазове. Он рассчитан на 14 дней. Основной целью на этом этапе будет наша функциональная подготовка», - рассказал клубной пресс-службе наставник.

      После этого коллектив переедет в Ижевск, где футболисты будут работать в зале с мячом, налаживать игровые связи и уделят внимание тактике.

      «Продолжительность этапа также составит 14 дней», - уточнил Осинцев.

      По его словам, заключительной частью подготовки станет товарищеский турнир на призы Тюменской области, который пройдет с 17 по 20 августа в Тюмени.

      На первом сборе присутствует порядка 20 футболистов, в том числе 4 молодых в воспитанника глазовской школы. Также заключаем контракты с двумя игроками сборной Украины – Евгением Серым и Ярославом Лебедем.

      Напомним, 3 сентября МФК «Прогресс» начинает сезон выездной игрой с «Новой Генерацией» в Сыктывкаре.

      14:00, 19 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      95
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#футбол\n#Удмуртия\n#Тюмень

       

       

       

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