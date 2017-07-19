Глазовский «Прогресс» возглавил Евгений Осинцев

Ранее наставник тренировал «Тюмень».

Глазов. Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» возглавил Евгений Осинцев. Ранее наставник тренировал «Тюмень».

Как сообщает пресс-служба команды, начальный этап подготовки пройдет в Глазове. На первые дни сбора помимо тренировок был назначен медосмотр.

«Подготовка нашей команды к сезону делится на три этапа. Первый сбор стартовал в Глазове. Он рассчитан на 14 дней. Основной целью на этом этапе будет наша функциональная подготовка», - рассказал клубной пресс-службе наставник.

После этого коллектив переедет в Ижевск, где футболисты будут работать в зале с мячом, налаживать игровые связи и уделят внимание тактике.

«Продолжительность этапа также составит 14 дней», - уточнил Осинцев.

По его словам, заключительной частью подготовки станет товарищеский турнир на призы Тюменской области, который пройдет с 17 по 20 августа в Тюмени.

На первом сборе присутствует порядка 20 футболистов, в том числе 4 молодых в воспитанника глазовской школы. Также заключаем контракты с двумя игроками сборной Украины – Евгением Серым и Ярославом Лебедем.

Напомним, 3 сентября МФК «Прогресс» начинает сезон выездной игрой с «Новой Генерацией» в Сыктывкаре.