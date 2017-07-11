В Кизнере на заводе по УХО ввели в эксплуатацию заключительный пусковой комплекс

В здании будет уничтожаться люизит.

Кизнер. Удмуртия. В Кизнере на заводе по уничтожению химического оружия ввели в эксплуатацию заключительный пусковой комплекс. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Федерального управления генерала-полковника Валерия Капашина.

«Сегодня, 10 июля, введен в эксплуатацию заключительный пусковой комплекс объекта - здание уничтожения люизита», - сказал Капашин.

Первую смену в новом корпусе возглавил лично начальник Федерального управления.

«С сегодняшнего дня на объекте «Кизнер» организована параллельная работа по уничтожению фосфорорганических (ви-икс) и кожно-нарывных (люизит) отравляющих веществ», - уточнил Капашин, который напомнил, что уничтожение химоружия в России будет завершено уже в текущем году, на год раньше планировавшихся сроков.

Сейчас в Россия уничтожила 99,2% запасов химоружия.