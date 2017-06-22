Удмуртия в минуту: задержание Рафиса Касимова и арест имущества Соловьева

Обзор самых важных и интересных новостей четверга, 22 июня.

Ижевск. Удмуртия. Исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали ранним утром 22 июня в Ижевске. Возможно, это связано с его работой на посту министра лесного хозяйства.

Имущество Соловьева

Суд арестовал имущество экс-главы Удмуртии Александра Соловьева и его дочерей. Под арест попали семь квартир в Москве и Ижевске, два земельных участка, автомобиль и дом в Каменном. Также при обыске у Соловьева нашли около двух миллионов рублей.

Приезд Конюхова

В Ижевск приедет известный путешественник Федор Конюхов. В столице Удмуртии он встретится с участниками казачьего похода. Пообщаться с ним смогут и горожане. С собой он привезет выставку по джигитовке.

Нет домашнему аресту

Депутата Госсовета Удмуртии Наиля Кутдузова освободили из-под домашнего ареста. Такое решение приняли, потому что он не нарушал режим. Кутдузова обвиняют в присвоении 43 млн рублей.

Память о войне

Памятные акции, посвященные началу Великой Отечественной войны, прошли в Ижевске. Ранним утром 22 июня мероприятия состоялись в сквере Победы у Вечного огня, в филармонии и у мемориала на Северном кладбище.