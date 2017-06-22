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      Удмуртия в минуту: задержание Рафиса Касимова и арест имущества Соловьева

      18:11, 22 июня, 2017
      Яна Шамаева
      18:11, 22 июня, 2017
      Яна Шамаева
      280
      0
      #Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Великая Отечественная Война\n#война\n#путешествия\n#Удмуртия\n#арест\n#Наиль Кутдузов\n#Картина дня\n#Рафис Касимов\n#задержание\n#задержание Александра Соловьева
      280
      0

      Обзор самых важных и интересных новостей четверга, 22 июня.

      Ижевск. Удмуртия. Исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали ранним утром 22 июня в Ижевске. Возможно, это связано с его работой на посту министра лесного хозяйства.

      Удмуртия в минуту: задержание Рафиса Касимова и арест имущества Соловьева

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Имущество Соловьева

      Суд арестовал имущество экс-главы Удмуртии Александра Соловьева и его дочерей. Под арест попали семь квартир в Москве и Ижевске, два земельных участка, автомобиль и дом в Каменном. Также при обыске у Соловьева нашли около двух миллионов рублей.

      Приезд Конюхова

      В Ижевск приедет известный путешественник Федор Конюхов. В столице Удмуртии он встретится с участниками казачьего похода. Пообщаться с ним смогут и горожане. С собой он привезет выставку по джигитовке.

      Нет домашнему аресту

      Депутата Госсовета Удмуртии Наиля Кутдузова освободили из-под домашнего ареста. Такое решение приняли, потому что он не нарушал режим. Кутдузова обвиняют в присвоении 43 млн рублей.

      Память о войне

      Памятные акции, посвященные началу Великой Отечественной войны, прошли в Ижевске. Ранним утром 22 июня мероприятия состоялись в сквере Победы у Вечного огня, в филармонии и у мемориала на Северном кладбище.

      18:11, 22 июня, 2017
      Яна Шамаева
      280
      0
      #Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Великая Отечественная Война\n#война\n#путешествия\n#Удмуртия\n#арест\n#Наиль Кутдузов\n#Картина дня\n#Рафис Касимов\n#задержание\n#задержание Александра Соловьева

       

       

       

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