  • $ 58.58 ↑
  • € 65.32 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Депутата Госсовета Удмуртии Наиля Кутдузова освободили из-под домашнего ареста

      14:47, 22 июня, 2017
      Ксения Чернова
      14:47, 22 июня, 2017
      Ксения Чернова
      545
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#хищение\n#Наиль Кутдузов
      545
      0

      Обвиняемого в присвоении 43 млн рублей народного избранника отпустили под подписку о невыезде.

      Ижевск. Удмуртия. Обвиняемого в присвоении 43 млн рублей депутата Госсовета Удмуртии Наиля Кутдузова освободили из-под домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба Устиновского районного суда Ижевска.

      «Удовлетворено ходатайство защиты об изменении <…> меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде», - говорится в сообщении.

      Суд принял решение освободить Кутдузова из-под домашнего ареста в связи тем, что он не нарушал режим и не совершал противоправных действий. Кроме того, в ходе разбирательства уже допросили всех свидетелей.

      Напомним, что Кутдузова ранее обвинили в совершении преступлений в сфере ЖКХ по части 4 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере»). По данным следствия, обвиняемый на момент совершения преступления возглавлял ООО «Единая УК» и СПКУД «Единая СПК». Компании управляли многоквартирными жилыми домами в Устиновском районе Ижевска. С сентября 2013 по август 2015 года Кутдузов присвоил средства «Ижводоканала», перечисленные жильцами за оплату водоснабжения.

      В декабре 2016 года мужчину отправили под домашний арест.

      14:47, 22 июня, 2017
      Ксения Чернова
      545
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#хищение\n#Наиль Кутдузов

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Следователи начали проверку после обращения жительницы Ижевска к Владимиру Путину

      17:18, 15 июня, 2017
      5708

      Контрольный звонок: чиновники и силовики Ижевска приехали в барак, жительница которого позвонила Путину

      4679
      19:50, 15 июня, 2017

      Исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали

      4416
      09:53

      Митя Фомин в соцсетях поделился впечатлениями от Сарапула

      4335
      13:02, 18 июня, 2017

      Пресс-секретаря управления судебного департамента Удмуртии убили в Ижевске

      3776
      15:16, 20 июня, 2017

      Самарский фермер сконструировал летающую тарелку

      11:37, 17 июня, 2017
      940

      Минтруд предложил сократить новогодние каникулы в 2018 году

      828
      13:54, 20 июня, 2017

      Сборная России по футболу уступила португальцам со счетом 0:1 в матче Кубка Конфедераций

      763
      09:24

      Знаменитый актер Алексей Баталов ушел из жизни в Москве

      674
      11:46, 15 июня, 2017

      Россияне стали реже путешествовать за границу

      658
      17:02, 18 июня, 2017

      Власти Бельгии призывают Еврокомиссию пощадить картошку фри

      18:38, 20 июня, 2017
      909

      Автомобили «Lada» теряют популярность в Европе

      614
      16:49, 17 июня, 2017

      Гей-марш в Киеве собрал 2,5 тысячи человек

      512
      16:58, 18 июня, 2017

      Юбилей празднует Пол Маккартни

      480
      10:05, 18 июня, 2017

      Пятеро военнослужащих потеряли сознание во время празднования дня рождения королевы Великобритании

      479
      20:05, 17 июня, 2017

      Мультимедиа

      День памяти и скорби

      Удмуртия в минуту: вершина региона и расселения при строительстве проспекта Калашникова

      21 июня, 2017

      Удмуртия в минуту: возвращение острова и убийство пресс-секретаря

      20 июня, 2017