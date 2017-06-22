Задержание Рафиса Касимова не связано с делом экс-главы Удмуртии Александра Соловьева

Правоохранительные органы пока не комментируют сообщения о задержании исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Задержание исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова не связано с уголовным делом в отношении бывшего главы региона Александра Соловьева. Как сообщает Интерфакс, об этом рассказал информированный источник в Москве.

«Это уголовное дело процессуально не связано с коррупционным делом в отношении экс-главы Удмуртии Александра Соловьева», - цитирует издание его слова. По данным источника, уголовное дело, в связи с которым задержали Касимова, возбудили по факту должностного преступления.

Напомним, Рафиса Касимова задержали в 5 часов утра в четверг, 22 июня. По информации источника информагентства «Сусанин», задержание может быть связано с деятельностью Касимова на посту министра лесного хозяйства республики.

«Сусанин» пока не располагает комментариями правоохранительных органов Удмуртии.