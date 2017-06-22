  • $ 60 ↑
  • € 66.8 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Задержание Рафиса Касимова не связано с делом экс-главы Удмуртии Александра Соловьева

      16:17, 22 июня, 2017
      Ксения Чернова
      16:17, 22 июня, 2017
      Ксения Чернова
      853
      0
      #Александр Соловьев\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#происшествие\n#Рафис Касимов\n#задержание
      853
      0

      Правоохранительные органы пока не комментируют сообщения о задержании исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии.

      Ижевск. Удмуртия. Задержание исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова не связано с уголовным делом в отношении бывшего главы региона Александра Соловьева. Как сообщает Интерфакс, об этом рассказал информированный источник в Москве.

      «Это уголовное дело процессуально не связано с коррупционным делом в отношении экс-главы Удмуртии Александра Соловьева», - цитирует издание его слова. По данным источника, уголовное дело, в связи с которым задержали Касимова, возбудили по факту должностного преступления.

      Напомним, Рафиса Касимова задержали в 5 часов утра в четверг, 22 июня. По информации источника информагентства «Сусанин», задержание может быть связано с деятельностью Касимова на посту министра лесного хозяйства республики.

      «Сусанин» пока не располагает комментариями правоохранительных органов Удмуртии.

      16:17, 22 июня, 2017
      Ксения Чернова
      853
      0
      #Александр Соловьев\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#происшествие\n#Рафис Касимов\n#задержание

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Следователи начали проверку после обращения жительницы Ижевска к Владимиру Путину

      17:18, 15 июня, 2017
      5866

      Исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали

      5150
      09:53

      Контрольный звонок: чиновники и силовики Ижевска приехали в барак, жительница которого позвонила Путину

      4711
      19:50, 15 июня, 2017

      Митя Фомин в соцсетях поделился впечатлениями от Сарапула

      4373
      13:02, 18 июня, 2017

      Пресс-секретаря управления судебного департамента Удмуртии убили в Ижевске

      3857
      15:16, 20 июня, 2017

      Самарский фермер сконструировал летающую тарелку

      11:37, 17 июня, 2017
      942

      Минтруд предложил сократить новогодние каникулы в 2018 году

      843
      13:54, 20 июня, 2017

      Сборная России по футболу уступила португальцам со счетом 0:1 в матче Кубка Конфедераций

      773
      09:24

      Знаменитый актер Алексей Баталов ушел из жизни в Москве

      675
      11:46, 15 июня, 2017

      Россияне стали реже путешествовать за границу

      664
      17:02, 18 июня, 2017

      Власти Бельгии призывают Еврокомиссию пощадить картошку фри

      18:38, 20 июня, 2017
      923

      Автомобили «Lada» теряют популярность в Европе

      616
      16:49, 17 июня, 2017

      Гей-марш в Киеве собрал 2,5 тысячи человек

      512
      16:58, 18 июня, 2017

      Юбилей празднует Пол Маккартни

      486
      10:05, 18 июня, 2017

      Пятеро военнослужащих потеряли сознание во время празднования дня рождения королевы Великобритании

      483
      20:05, 17 июня, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: задержание Рафиса Касимова и арест имущества Соловьева

      День памяти и скорби

      Удмуртия в минуту: вершина региона и расселения при строительстве проспекта Калашникова

      21 июня, 2017