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      Суд арестовал имущество экс-главы Удмуртии Александра Соловьева и его дочерей

      10:34, 22 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      10:34, 22 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      353
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#арест\n#суд\n#арест имущества\n#задержание Александра Соловьева
      Фото: youtube.com
      353
      0

      Также при обыске у бывшего главы региона нашли и изъяли порядка 2 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Московский суд арестовал имущество семьи бывшего руководителя Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взятки. Об этом пишет Lenta.ru.

      «Судом наложен обеспечительный арест на семь квартир в Москве и Ижевске и два земельных участка в Удмуртии, принадлежащих старшей дочери Соловьева. У младшей дочери арестован автомобиль», - сообщил источник знакомый с ситуацией.

      Также арестован дом Соловьева в деревне Каменное и квартира в Ижевске. Кроме того, при обыске у бывшего главы Удмуртии нашли порядка 2 млн рублей.  

      Напомним, что Соловьева задержали 4 апреля 2017 года. Его обвинили в получении взятки в крупном размере, позже он частично признал свою вину.

      31 мая суд продлил срок ареста экс-главы региона до 4 сентября.

      10:34, 22 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      353
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#арест\n#суд\n#арест имущества\n#задержание Александра Соловьева

       

       

       

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