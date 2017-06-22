Суд арестовал имущество экс-главы Удмуртии Александра Соловьева и его дочерей

Также при обыске у бывшего главы региона нашли и изъяли порядка 2 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Московский суд арестовал имущество семьи бывшего руководителя Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взятки. Об этом пишет Lenta.ru.

«Судом наложен обеспечительный арест на семь квартир в Москве и Ижевске и два земельных участка в Удмуртии, принадлежащих старшей дочери Соловьева. У младшей дочери арестован автомобиль», - сообщил источник знакомый с ситуацией.

Также арестован дом Соловьева в деревне Каменное и квартира в Ижевске. Кроме того, при обыске у бывшего главы Удмуртии нашли порядка 2 млн рублей.

Напомним, что Соловьева задержали 4 апреля 2017 года. Его обвинили в получении взятки в крупном размере, позже он частично признал свою вину.

31 мая суд продлил срок ареста экс-главы региона до 4 сентября.