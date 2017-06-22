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      В Ижевск приедет путешественник Федор Конюхов

      16:43, 22 июня, 2017
      Юлия Мокрушина
      16:43, 22 июня, 2017
      Юлия Мокрушина
      287
      0
      #туризм\n#Ижевск\n#путешествия\n#Удмуртия\n#путешествие
      Фото: konyukhov.ru
      287
      0

      Он побывает в столице Удмуртии вместе с конным казачьим походом.

      Ижевск. Удмуртия. Ижевск посетит знаменитый российский путешественник и писатель Федор Конюхов. Он приедет в республику предварительно 29 июля вместе с участниками конного казачьего похода «Дорогами атамана Ермака», рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин» атаман Верхнекамского казачьего округа Григорий Гусаров.

      «Они выйдут из Самары, пройдут через Пермь, Ижевск, Тобольск и повторят практически дорогу тех казачьих команд, которые возглавил Ермак. Мы планируем, что в Ижевске поход сделает остановку на день, чтобы горожане смогли пообщаться с Конюховым. С собой они везут выставочную экспозицию, одну из лучших в России групп по джигитовке, казачий ансамбль», - сказал Гусаров.

      Казачий поход посвящен памяти атамана Ермака и повторит путь, который прошли казаки - участники Сибирского похода 1581 – 1585 годов, положившего начало русскому освоению Сибири. Он включает два этапа: водный и конный. Общая протяженность маршрута похода составит более 2 000 км.

      Федор Конюхов - знаменитый российский путешественник. Совершил 5 кругосветных плаваний, а также кругосветное путешествие на воздушном шаре, 17 раз пересёк Атлантику, причём один раз на вёсельной лодке.

      16:43, 22 июня, 2017
      Юлия Мокрушина
      287
      0
      #туризм\n#Ижевск\n#путешествия\n#Удмуртия\n#путешествие

       

       

       

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