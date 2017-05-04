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      Удмуртия в минуту: смертельная авария и рухнувший кран

      18:25, 04 мая, 2017
      Ксения Чернова
      18:25, 04 мая, 2017
      Ксения Чернова
      178
      0
      #общество\n#ДТП\n#МВД\n#СМИ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Сарапул\n#Ува\n#погода\n#власть и чиновники\n#День Победы\n#Ижводоканал\n#гибель человека\n#праздники\n#происшествие\n#Картина дня
      178
      0

      Об этих и других событиях в традиционной рубрике корреспондентов «Сусанина».

      Ижевск. Удмуртия. Серьезная авария произошла в четверг, 4 мая, в Сарапуле. Дорогу не поделили ВАЗ «четырнадцатой» модели и «десятка». В больницу попали пять человек, один из них – водитель ВАЗ-2114 – позже скончался.

      Удмуртия в минуту: смертельная авария и рухнувший кран

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.udm.ru .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)


      Разрушительный ветер:

      Козловой кран рухнул в Уве из-за сильного порыва ветра. Находившийся в кабине рабочий погиб. Следователи проводят проверку по факту произошедшего.

      Бумажная работа:

      Полицейские изъяли документы из бухгалтерии «Ижводоканала». Стражей порядка интересовали приказы и договоры, которые заключало предприятие в 2015-2017 годах, когда директором компании был Владимир Пискайкин.

      Новый глава:

      В Воткинском районе избрали нового главу. Должность руководителя муниципального образования займет бизнесмен-фермер Илья Прозоров. За него проголосовало большинство членов местного Совета депутатов.

      Готовимся к празднику:

      Празднование Дня Победы в Ижевске начнется 9 мая в 09:00. Горожане смогут возложить цветы к вечному огню. Традиционный парад намечен на 10:00. Завершится праздник салютом.

      18:25, 04 мая, 2017
      Ксения Чернова
      178
      0
      #общество\n#ДТП\n#МВД\n#СМИ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Сарапул\n#Ува\n#погода\n#власть и чиновники\n#День Победы\n#Ижводоканал\n#гибель человека\n#праздники\n#происшествие\n#Картина дня
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