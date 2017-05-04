Об этих и других событиях в традиционной рубрике корреспондентов «Сусанина».
Ижевск. Удмуртия. Серьезная авария произошла в четверг, 4 мая, в Сарапуле. Дорогу не поделили ВАЗ «четырнадцатой» модели и «десятка». В больницу попали пять человек, один из них – водитель ВАЗ-2114 – позже скончался.
Удмуртия в минуту: смертельная авария и рухнувший кран
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.udm.ru .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)
Разрушительный ветер:
Козловой кран рухнул в Уве из-за сильного порыва ветра. Находившийся в кабине рабочий погиб. Следователи проводят проверку по факту произошедшего.
Бумажная работа:
Полицейские изъяли документы из бухгалтерии «Ижводоканала». Стражей порядка интересовали приказы и договоры, которые заключало предприятие в 2015-2017 годах, когда директором компании был Владимир Пискайкин.
Новый глава:
В Воткинском районе избрали нового главу. Должность руководителя муниципального образования займет бизнесмен-фермер Илья Прозоров. За него проголосовало большинство членов местного Совета депутатов.
Готовимся к празднику:
Празднование Дня Победы в Ижевске начнется 9 мая в 09:00. Горожане смогут возложить цветы к вечному огню. Традиционный парад намечен на 10:00. Завершится праздник салютом.