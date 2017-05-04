Улицу Дубровского не поделили ВАЗ-2110 и ВАЗ-2114.

Сарапул. Удмуртия. Один человек погиб и четверо пострадали при лобовом столкновении двух авто в Сарапуле. Как сообщил информагентству «Сусанин» начальник первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин, ДТП произошло в четверг, 4 мая, около 12:35 на улице Дубровского.

На дороге столкнулись ВАЗ-2110 и ВАЗ-2114. По предварительным данным, водитель «четырнадцатой модели» выехал на встречную полосу, где и произошла авария.

«В медучреждение доставили пятерых человек. Один из них – водитель ВАЗ-2114 – скончался», - отметил Вычужанин.

В больницу также попали 22-летняя девушка-водитель «десятки» и её пассажиры.