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      Один человек погиб и четверо пострадали при лобовом столкновении двух авто в Сарапуле

      15:36, 04 мая, 2017
      Ксения Чернова
      15:36, 04 мая, 2017
      Ксения Чернова
      690
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Сарапул\n#гибель человека\n#происшествие
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      690
      0

      Улицу Дубровского не поделили ВАЗ-2110 и ВАЗ-2114.

      Сарапул. Удмуртия. Один человек погиб и четверо пострадали при лобовом столкновении двух авто в Сарапуле. Как сообщил информагентству «Сусанин» начальник первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин, ДТП произошло в четверг, 4 мая, около 12:35 на улице Дубровского.

      На дороге столкнулись ВАЗ-2110 и ВАЗ-2114. По предварительным данным, водитель «четырнадцатой модели» выехал на встречную полосу, где и произошла авария.

      «В медучреждение доставили пятерых человек. Один из них – водитель ВАЗ-2114 – скончался», - отметил Вычужанин.

      В больницу также попали 22-летняя девушка-водитель «десятки» и её пассажиры.

      15:36, 04 мая, 2017
      Ксения Чернова
      690
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Сарапул\n#гибель человека\n#происшествие
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